國際扶輪3482第五分區舉行捐血活動暨親子歡樂小嘉年華

日前臺北客家主題公園戲棚中心二樓舉辦「2023臺北客家親子音樂饗宴」，由國際扶輪3482地區第五分區助理總監徐光輝(Switch)、台北客家扶輪社社長梁亦明(Sam)、前社長Amy與臺北市政府客語教育中心優良團體「哈客童謠班」指導老師吳宣瑩傳揚客家文化並推展扶輪精神，藉以協助增加國際扶輪社的影響力，擴大扶輪的參與社數，打造客語多元自發、互動、共學的「SDGs」精神。

聯合國際扶輪3482地區第五分區台北城中、台北客家、台北寰宇、台北百合、台北原民、台北樂城、台北全球春天、台北耀城、台北新世紀社社長與全體社友以國際輪「為世界創造希望」的主題，創造社區服務的機會，於臺北客家主題公園結合各社社友來捐血救人，服務奉獻傳揚客家文化。臺北客家親子音樂饗宴，演出曲目有傳統平板山歌、山歌仔，有現代客家流行歌曲-選自臺北市政府客家事務委員會歷年發行之專輯中之曲目，藉此展現臺北新客家親子歡樂共學說、唱、演、載歌載舞之音樂劇。

知名男高音陳忠義老師擔任活動總監，與社子國小學生與家長聯手演出，感謝客委會指導、社子國小師長、家長會的支持與鼓勵，哈客童謠團連續十多年來偕同社子國小學童，應邀參加跨縣、跨校、跨領域之教育性、公益性或客家文化交流表演。客家社本屆社長梁亦明致力於傳承客家語言文化，積極辦理各類客家語言文化關懷講座，支持協助鼓勵哈客童謠班員站上舞台，體驗不同的人生。國際扶輪3482地區第五分區各社社友服務奉獻，不僅發揮捐血救人精神，更將客家藝文推廣給更多民眾，提升NGO「SDGs」之能量，傳揚客家文化的美好。