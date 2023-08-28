台泰國際兒少文學慈善公益曼谷夢想起飛

台灣人間有愛中小企業互助協會以「文學創作 」在台灣舉辦超過 11屆，已收錄數百篇文學創作作品及故事，今年第12屆更特別跨國至泰國曼谷以文學創作鼓舞孩童站上國際舞台，協會創辦人林玉卿身兼作家，日前親自帶領團隊一連三天在泰國舉辦寫作教學指導，此次教學對象為泰國中華國際學校（TCIS），這是一所採用美國教育體制的國際學校。

泰國臺商總會總幹事王淑芬(左一起) 、秘書長盧朝勖、會長陳漢川、人間有愛林玉卿理事長、泰國臺灣會館永遠名譽主席蘇林妙芬、人間有愛協會秘書林婷玉一同合影。

泰國中華國際學校教育基金會楊堅任副董事長頒發感謝狀予人間有愛理事長林玉卿，表彰她以行動支持文學創作。

該校除了英語課程外，全校學生每日皆須學習中文及泰語課程，TCIS更是目前曼谷排名前10的國際學校，同時也重視中文鼓勵學生學習東、西方的文化與哲理，校方更安排謝忠安主任、蕭裕台、洪健程老師群策教學開幕儀式，由泰國中華國際學校教育基金會楊堅任副董事長及中學部校長Mr.Richard致詞，更邀請泰國臺灣會館永遠名譽主席蘇林妙芬親臨出席支持，展現泰國中華國際學校對文學創作的重視。

參賽學生們專注寫作

林玉卿理事長表示，透過寫作主題「我的夢想」讓每個孩子有文學創作的機會去展現自我，也勉勵孩子們堅持夢想的重要，因為感受到華語教育的重要及閱讀寫作的力量，也因而致力推動台灣及海外兒少文學創作與教育慈善志業，她說第12屆台泰國際兒少文學獎，將攜手泰國台灣會館中泰慈善基金會、泰國台灣商會聯合總會，群策群力共同推展，並致力為人文教育與慈善活動，鼓勵兒少投入寫作勇敢追夢，並讓兒少文學持續發揚光大走向國際。

林玉卿強調「台灣人間有愛中小企業互助協會」以文學獎傳遞美好未來為宗旨，10月底將辦理台泰國際慈善文化之旅，率領台灣優質品牌企業一起前往泰國曼谷實施台泰經貿交流，期許台泰跨國企業在行善的同時也能締結更多跨國合作的契機。