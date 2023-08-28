台泰國際兒少文學慈善公益曼谷夢想起飛
台灣人間有愛中小企業互助協會以「文學創作 」在台灣舉辦超過 11屆，已收錄數百篇文學創作作品及故事，今年第12屆更特別跨國至泰國曼谷以文學創作鼓舞孩童站上國際舞台，協會創辦人林玉卿身兼作家，日前親自帶領團隊一連三天在泰國舉辦寫作教學指導，此次教學對象為泰國中華國際學校（TCIS），這是一所採用美國教育體制的國際學校。
該校除了英語課程外，全校學生每日皆須學習中文及泰語課程，TCIS更是目前曼谷排名前10的國際學校，同時也重視中文鼓勵學生學習東、西方的文化與哲理，校方更安排謝忠安主任、蕭裕台、洪健程老師群策教學開幕儀式，由泰國中華國際學校教育基金會楊堅任副董事長及中學部校長Mr.Richard致詞，更邀請泰國臺灣會館永遠名譽主席蘇林妙芬親臨出席支持，展現泰國中華國際學校對文學創作的重視。
林玉卿理事長表示，透過寫作主題「我的夢想」讓每個孩子有文學創作的機會去展現自我，也勉勵孩子們堅持夢想的重要，因為感受到華語教育的重要及閱讀寫作的力量，也因而致力推動台灣及海外兒少文學創作與教育慈善志業，她說第12屆台泰國際兒少文學獎，將攜手泰國台灣會館中泰慈善基金會、泰國台灣商會聯合總會，群策群力共同推展，並致力為人文教育與慈善活動，鼓勵兒少投入寫作勇敢追夢，並讓兒少文學持續發揚光大走向國際。
林玉卿強調「台灣人間有愛中小企業互助協會」以文學獎傳遞美好未來為宗旨，10月底將辦理台泰國際慈善文化之旅，率領台灣優質品牌企業一起前往泰國曼谷實施台泰經貿交流，期許台泰跨國企業在行善的同時也能締結更多跨國合作的契機。