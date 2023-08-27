台中市選哲之友會成立 1600多人到場支持

「台中市選哲之友會」今 ( 8/26 )日在台中潮港城宴會廳盛大舉行成立大會，這次選哲之友會在總會長邱于珊全力動員號召下，現場冠蓋雲集、匯集各領域重要人士，會場可說是座無虛席，全力以實際行動展現中部大團結氣勢來支持柯文哲。

選哲之友會現場冠蓋雲集、匯集各領域重要人士，座無虛席。圖/ 民眾黨

柯文哲現場為這次多達180位的各分會長一一授證、也為台中市選哲之友會總會長邱于珊授戰旗，正式吹響啟動大選後援系統的號角，不只將「美好台灣 改變成真」的信念帶到台中，也希望未來在邱于珊總會長帶領下，強化組織動員能力，深根到台中市各鄰里、各大樓社區，在中部地區遍地開花而實現。

邱于珊總會長表示，這次活動的參與者，涵蓋了士農工商團體及各大社團的各界支持者；另外，更有多達八百多位的網路自願報名者，有別於傳統動員前來參加，顯見柯文哲主席的隱性支持魅力，在中部是有很廣大的支持群眾。

這次台中市選哲之友會還有另一特色，就是邱于珊總會長是目前成立的選哲之友會中唯一的女性總會長，邱于珊表示，她是由台中市黨部江和樹主委強力推薦，報到中央獲柯主席大力支持的總會長，平常就熱心助人有古道心腸好人緣、組織動員能力強的邱于珊全力投入，也拉到不少女性支持者，就是要發揮溫柔堅定的女力，來讓這場活動圓滿成功。邱于珊又說，別忘了現在民眾黨台中唯一的一位立委參選人，就是過去在國會有傑出表現的蔡壁如女性立委(中一選區)，也請大家全力支持。