康維光玻璃藝術台灣之光

在鹿港台灣玻璃館內，有一位默默耕耘的玻璃藝術家康維光，一生受罹患小兒麻痺行動不便，顛沛流離，求職到處碰壁，甚至於在幾次絶望中，想放棄人生，但為了家裡的生活，仍然不放棄，鼓起勇氣告訴自己：「別人可以，我一定也可以」付予玻璃藝術精品的新生命。在台灣玻璃館負責人林肇睢邀請下，長期在台灣玻璃館創作玻璃藝術精品，在藝術精品中十二生肖中受到大家的肯定與讚賞。

脆羊求乳。圖／蔡榮昌。



老師康維光，雖然生性開郎堅毅神情，但其背後其實是經歷了一段辛苦的歲月，在十個月大時上天就給他罹患小兒麻痺，經歷許多常人無法接受的痛苦，仍然往肚裡吞，儘管如此，康維光曾經幾次想過，要放棄自己的人生，為了家裡生計，只能咬緊牙關，再苦也要繼續撐下去，而且更加勇往直前永不放棄的精神，默默告訴自己：別人可以，我一定也可以，努力為自己的人生奮鬥。

戰馬。圖／蔡榮昌。

康維光比別人更用心、更投入的精神，不斷繼續精進自己的手藝，雖然過程中遇到工廠關閉，玻璃產業外移，更為了扛起家中的經濟，為了餬口轉型開計程車，只能利用閒暇之餘，在家製作玻璃昆蟲藝品，再毛遂自薦地親訪觀光區的廠商請託寄賣，雖然受到廠商再三拒絕，仍然堅持絶不放棄的初衷，相信自己的能力可以考驗，幸好經過經次碰壁後，康維光終於有店家點頭答應，產品冲市後反應頗佳，而在2007年因緣際會下，受林肇睢邀到台灣玻璃館表演，從此改變了人生。

現今老師康維光的作品愈趨精緻，甚至到國外參展，雖然身體上的不更，不能阻礙康維光在創作上勇往直前的初心，擅長於製作熱塑玻璃，經過他巧手，各種栩栩如生的小動物就誔生了，除了十二生肖外，藝品琳琅滿目，更順應客戶的需求，指定創作玻璃藝術精品現場製作，或少量多樣化，展現真功夫，讓人感受到藝品付予的新生命力，讚不絕口。

康維光也藉此鼓勵跟他一樣，身體不方便的朋友不要放棄自己，身殘心不殘，「他們可以，你也可以」，抬頭迎向陽光，對未來的目標，才能堅持走下去，跟一般人一樣過著快樂生活，創造自己燦爛的人生。康維光希望藉由作品，傳達親情的可貴，讓作品在美觀之餘，更呈現豐富的內涵，讓晶瑩透亮的璀璨玻璃藝品，成為另一個台灣之光。