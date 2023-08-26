台中市選哲之友會 成立大會 工商業簇擁 美好台灣一定會實現

台灣民眾黨總統參選人柯文哲2023年8月26日下午三點左右出席潮港城「台中市選哲之友會」成立大會，會場湧進逾兩千名支持民眾，柯宣示參選到底的決心；柯文哲以「三不一沒有」作為非綠陣營整合底線，即「不排斥合作、不主動接觸、不政治分贓，沒有柯擔任副手的選項」。

柯文哲提到，他願與各政黨領袖展開對話，不管是能源、核電、產業發展方向、兩岸關係，雖然談過不見得雙方意見會百分之百相同，但至少爭議會減少很多，「對於國內的重大爭議，還是要建立溝通的文化」。

柯文哲端出政見牛肉，將包含住宅、長照、能源、交通、外交國防…等政策面向，並視議題採取線上、線下虛實整合方式宣傳，盼觸及更多不同族群，爭取更多選民認同。

對於「重啟服貿」議題，柯文哲強調要先通過「兩岸協議監督條例」，然後再去處理兩岸貿易的議題，台灣與中國長期的不溝通將導致許多問題，他也呼籲中國要謹慎行事，以免讓台灣民眾的情感距離更遠。

柯文哲說，2024年是台灣命運的轉捩點，面對極端的氣候、能源的問題、缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才的「五缺」問題、地緣政治帶來戰爭的風險，他會秉持理性、務實的原則，讓國家永續發展，並加速國家數位轉型，並且延長現役核電廠的使用年限，確保能源轉型期的安全，鼓勵再生能源穩定的發展，更提出全面建立友善生養的環境，讓台灣的年輕人「敢生、敢養」。

面對兩岸的問題，柯文哲說，台海緊張局勢，他會務實解決兩岸的問題，秉持互相原則、對等尊嚴，促進兩岸的和平，備戰而不畏戰，兩岸和平，才能維繫印太地區的繁榮與穩定。

柯文哲強調，你我同心，讓台灣社會和諧、政黨和解、兩岸和平，台灣要「法制」不要「人治」，要「民主」不要「民粹」，不要再受到「藍綠惡鬥」的意識形態給綁架，相信『美好台灣』一定會實現！

圖/ 民眾黨提供