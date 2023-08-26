花蓮數位轉型超前部署 迎永續ESG大商機

面對ESG、AI熱潮，如何借力使力掌握轉型契機？花蓮縣政府率全國之先，結合企業專家；策略大師舉辦數位轉型關鍵力學院，25日邀請AI與ESG專家剖析關鍵商機，從產業趨勢、策略應用到個案實例，全面助攻花蓮企業掌握轉型升級機會。

全球加緊淨零減碳腳步，各國致力綠色轉型，當企業正面臨碳排、減碳挑戰時，對擁有大面積的平原綠林及海洋藍碳資源，優質有機的小農產品，卻是一個絕佳契機，因為未來最影響力的產業，就是能幫成功實現零碳的企業，以永續為日常的花蓮小農及企業正具足條件。

安永聯合會計師事務所會計師陳智忠認為永續商機大，適合花蓮產業。圖／聯合創新加速器提供

但得天獨厚天然環境的花蓮，更需有更多數位能力，才能迎接永續商機。安永聯合會計師事務所會計師陳智忠在課程中表示，花蓮有機農業極佳的發展條件；境內同時擁有全臺最多的漁業資源保育區，形成重要的生態廊道。在國際重視永續發展，花蓮在地企業更應著眼於永續發展帶來的需求與機會。

陳智忠指出，永續發展帶來的需求包括低碳生態、綠能及碳權及SDGs及綠色消費，根據統計，60%的Z世代與高收入族群消費者願意付較多錢購買永續產品、九成旅客願意選擇永續飯店入宿。花蓮企業結合永續創新、必能發展創新服務與體驗，創造更高的永續價值，如花蓮多羅滿以「教育」作為出發點賞鯨體驗，花蓮迴游吧食魚教育，都是友善環境的體現。

數位轉型關鍵力學院場場吸引近百人參與。圖／聯合創新加速器提供

花蓮縣長徐榛蔚表示、花蓮得天獨厚的天然資源及縣府推動SDGs及地方創生，讓花蓮縣永續路上超前部署，蓮大面積的平原綠林及海洋藍碳資源，可以解決產業極需的碳權問題，花蓮擁有地熱發電潛能、深層海洋水開發條件，因此縣府積極挺小農、支持新創發展循環經濟；微水力發觸等綠能技術，對準大企業ESG需求，創造雙贏。

數位轉型不僅導入數位工具、更多的是在觀念及策略上的轉變，徐榛蔚強調，花蓮縣府也持續引入數位轉型資源，從有機小農、零售服務到石材加工產業，助攻創新的商業模式，擺脫價格的巿場紅海。此次邀請台灣通用紡織創辦人趙均埔以實例分享，如何靠著新創數位化、減少營運成本，改變企業營運模式、甚至改變產業命運，這些實例乾貨，都讓花蓮企業轉型路上無往不利。

AI時代來臨，更給了花蓮有了跳躍升級的武器。「AI不會打敗你，但懂AI的卻會!」，AI 如同馬車與飛機，不需要去跟它競賽誰跑得比較快，而是學會使用他，幫自已創造10倍速的競爭力。台灣人工智能產業協會理事長林立傑課程中分享在生成式人智慧技術為企業帶來哪些競爭力，並以實例教戰、幫助企業轉型路上大步超前。

讓第一線員工與企業高階主管都可以體驗到生成式人工智慧技術帶來的效益，激發更多學習動機，25日也邀請AI研究多年的大數軟體有限公司創辦人 丘祐瑋，以深入淺出的方式，教導學員如何運用ChatGPT 掌握高效能運用、學會問對問題，下對指令及連結更多外掛更多功能，成為企業24小時工作AI最佳員工。

「企業專家領路、轉型路上快跑」，由花蓮縣政府主辦「數位轉型關鍵力學院」。邀請企業大師、產業專家齊聚花蓮，與在企業、二代及新創 手把手領路找資源，從教戰商業策略、盤點轉型資源、轉型個案分享、政府資源補助，AI行銷文案生成到數據變現，助攻花蓮企業全盤掌握轉型資源及策略，向轉型路上大步邁進。全程免費。

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