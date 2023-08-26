安永深耕會計永續教育 60位高中生參加體驗營

關懷偏鄉學童，提供獎助學金，帶領深入會計專業、永續發展

安永聯合會計師事務所在今年暑假尾聲舉辦了第八屆「高中生會計暨企業體驗營」，共吸引超過200多位高中生報名，最後錄取來自15個縣市、共60位高中生參與；今年特別提供位於偏鄉地區或具清寒證明的參加學生相關費用補助，期望平衡城鄉學校教育資源，提供學子更公平的學習機會。

安永聯合會計師事務所長期關注ESG企業永續發展與社會關懷，並且致力教育議題，關懷學童及培育新世代人才。每年舉辦「高中生會計暨企業體驗營」以及「影響力與永續發展研習營」，進行青年人才培育計畫，關注永續發展趨勢議題；此外也助力推動臺灣偏鄉/弱勢兒童教育系列關懷計畫，包括支持「TEACH FOR Taiwan（TFT）為台灣而教」人才發展合作計畫，以及提供家扶基金會大專獎助學金。安永多年來投注資源在教育相關議題，更相信教育是消弭資源分配不均最重要、最根本的方式，從國小、國中生開始向下扎根教育，到培育高中、大學生成為未來人才，是安永實踐企業社會責任(CSR)的重點投入項目。

安永高中生會計營兩天豐富的營隊課程，安排會計基礎概念、鑑識會計與大數據的應用、企業永續經營等課程，以及簡報與提案技巧實戰工作坊、分組提案競賽。同時安排學員們參訪事務所，瞭解會計師事務所的產業面貌，學員們除了對會計專業領域有更深刻了解，更有助未來的生涯規劃。

提倡多元平等共融，推動安永企業永績責任計畫

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，安永積極提倡多元平等共融(Diversity, Equity & Inclusion, DE&I) ，鼓勵同仁們利用專業知識與技能，推動安永企業責任計畫EY Ripples，加速實現ESG可持續發展目標，積極參與可持續發展、影響企業等社會議題行動，創造社會價值、包容性和歸屬感。近年來安永舉辦高中生暨企業體驗營，更獲得許多家長與師生的迴響，大力推廣會計專業及培育未來菁英，是安永落實企業社會責任(CSR)的重要一環，更期望勉勵學子們充實自我，培育成為新世代的人才。

安永對於ESG議題也不遺餘力，近年與中央大學共同舉辦「影響力與永續發展研習營」，參加的大專院校學生們透過課程及產業、學界代表分享影響力衡量與管理、社會投資報酬率分析等趨勢新知及案例討論，了解其與永續發展的關聯性並接軌國際動態，期望培育更多優秀的青年永續領袖。

贊助偏鄉教育、募款扶持計畫

安永已持續多年透過《安心成長.永育希望》贊助TFT的高需求地區孩童教師資源募款計畫，期望投資高需求地區的教育人才，帶動更多孩子公平發展的機會。TFT是透過招募優質的青年人才走入偏遠地區，進行兩年教學計畫，相信提供穩定的師資是孩子學習的關鍵，安永持續號召員工熱心募款贊助此計畫。

今年安永首次參與2023年家扶基金會的大專獎助學金計畫，藉此連結及整合更多社會資源，提供兒童及青少年教育上的需求，在求學路上順利邁進。此外，多年來安永也持續挹注家扶基金會各項計畫，包括因應新冠疫情的安家服務-急難救助計畫、安心助學計畫、愛閱讀空間改善計畫等，以及善心捐款，期望關懷更多有需要的偏鄉家庭及孩童溫飽問題。