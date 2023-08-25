2023金門親子嘉年華主題日 盛大登場

金門暑期最有趣的「2023金門親子嘉年華主題日」即將在本周末8月26日至8月27日熱鬧登場，暑假結束前最後一場的親子活動盛事，邀請日本來的「超人力霸王Ultraman BLAZAR」、「MOMO家族哥哥姊姊」來到現場同樂，活動精彩可期，大朋友小朋友千萬別錯過。

圖/金門縣政府提供

觀光處李銘培處長說明，縣府在暑假期間在相關單位及業者的支持下，促進不少親子觀光人潮，在暑假的最後一個週末，活動將帶來於娛樂的高潮，26及27日兩天下午三點半開始，各項表演活動隨即展開，26日有「超人力霸王Ultraman BLAZAR」、「MOMO家族哥哥姊姊」來到現場同樂，將帶來一連活力十足的帶動唱跳，26日當天穿戴超人力霸王系列相關服飾或面具等配件，供現場工作人員辨識確認，就可於活動服務台兌換「限量合影券一張」（數量有限，發完為止）。

圖/金門縣政府提供

活動當天另有進擊的新星馬戲團「UNI 優尼客當代馬戲團」，上演全台第一大型特技秀《進擊的巨輪》，他們也帶來各式的馬戲表演，要和台下的小朋友進行互動；以及顛覆傳統想像，最爆笑的創意掌中劇「台中木偶劇團」，挑戰全國語發音，讓小朋友也能輕鬆沉浸劇情；還有「小丑氣球派對及夢幻泡泡劇場&夢幻泡泡體驗派對」，這次他們撰寫專屬金門的全新劇本，融入小朋友最愛的卡通角色，要來主題日和大家見面；除了這些精采的表演團隊之外，在地著名的「金門棠風舞蹈團」也會帶來驚艷的表演一起參與這場夏季盛典。

圖/金門縣政府提供

此外，活動現場設置了多座親子遊樂設施，有小朋友最喜歡的冰雪號海盜船、小小兵攀岩，將整座太湖中正公園打造成一座遊樂園，周邊也有金門特色美食文創市集及各式體驗活動，可以品嚐金門最道地的特色小吃，更可以體驗親子騎馬及攀樹等各式親子遊程活動，邀請各位大朋友小朋友一同來度過一場難忘的假期！

除了有吃有玩，現場還有驚喜小活動，只要於活動現場指定拍照區拍照打卡，並完成規定條件就可以兌換活動限定涼感巾，以及於現場體驗遊程攤位參與體驗活動，即可以獲得冰雪號海盜船快速通關券，數量有限，換完為止。詳情請洽臉書「樂遊金門」粉絲團及「金門親子嘉年華活動官網」查詢網址：https://kinmen.travel/family。

圖/金門縣政府提供

觀光處補充，基於車輛交通考量，特別感謝金湖國中提供校園空地作為汽車臨時停車場，民眾請務必依指示牌停放太湖路二段羅寶田紀念公園停車場及金湖國中校內(由太湖路與士校路口大門進入，太湖路三段側門駛出)；騎乘機車民眾可停放於中正公園東側廣場停車區；中正公園提供上下客臨停區，民眾可步行進入會場。