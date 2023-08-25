Run for Future第三屆路跑結餘款 全捐高雄市兒少安置機構

港都科技三三會、順發電腦及順發公益運動協會，於今(112)年4月23日聯手在世運主場館主辦「2023 Run for Future第三屆港都×順發公益路跑」，秉持著結餘做公益的宗旨，活動結餘款77.4萬元全數捐給高雄市12家兒少安置機構。今8/23（三）於高雄市社會局舉辦捐贈儀式，由局長謝琍琍代表受捐並頒發感謝狀，港都科技三三會邢家蓁會長和順發電腦吳錦昌董事長皆出席受獎。

謝琍琍局長(右)代表陳其邁市長頒感謝狀予主辦單位之一的順發電腦，由吳錦昌董事長(左)代表接受。圖／順發提供

「Run for Future公益路跑」意在透過活動，形塑社會向心力與公益凝聚力，播種無形的公益理念。本次報名人數更是突破四千人為歷屆最高。港都科技三三會與順發做為本屆主辦，特地邀請義大醫院杜元坤院長代言活動，希望透過「聯合公益」把愛傳出去、倡導「運動幸福」讓愛動起來，匯集參與民眾的熱情和企業的社會責任，為弱勢兒童及時送暖。高雄社會局謝琍琍局長今天特別頒發感謝狀，以感謝港都科技三三會及順發對於高雄市弱勢兒少的伸援。

謝琍琍局長(右)代表陳其邁市長頒感謝狀予主辦單位之一的港都科技三三會，由會長邢家蓁(中)代表接受，左為港都科技三三會前會長(瑞儀光電資深副總)張紋祥。圖／順發提供

受捐機構包括中途之家─小星星家園、榮耀之家、路得學舍、紅十字會育幼中心、佛教淨覺育幼院、基督教山地育幼院、大慈育幼院、永安兒童之家、慈德育幼院、小天使家園、希恩之家、關愛家園等12所兒少安置機構。

Run for Future第三屆路跑協辦單位：社團法人高雄港都上市櫃企業家協會、國立科學工藝博物館、進泰電子科技、大田精密工業、力煒奈米科技、瑞儀光電、欣巴巴事業、三發地產、大綜電腦系統、奇鋐科技、哈瑪星科技、薈智創新科技、榮剛材料科技、一等一科技、天正國際精密機械、堃霖冷凍機械、環國建設開發、本久科技、振美團隊×居采建築、百世教育科技、台郡科技、卡米客動漫。贊助單位：培元科學經絡、寶雅國際、金洲海洋科技、華宏新技、燁興企業、元山科技工業、建暐精密科技、好地方協進會、格外農品。