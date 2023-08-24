遠雄人壽第五屆【金險獎】揭曉 16件作品獲獎

用年輕世代方式推廣保險，迄今已吸引萬名學生參與

遠雄人壽【金險奬】全台最具風險意識的校園影片大賽，23日在遠雄金融中心舉辦第五屆頒獎典禮，今年金險獎結合30週年品牌精神，以「好險 有你 Empower Your Life」為主題，持續傳遞「需要 提前準備」理念，擁抱無限可能的未來；好險有每一個特別的「你」，為生命增添好生活。今年報名參賽近200件作品，歷經評審團專業嚴謹的評選流程，16組作品脫穎而出，接受榮耀掌聲。遠雄人壽【金險獎】透過時下年輕世代最熟悉的語言與方式推廣保險教育，迄今已吸引109所大學院校，橫跨金融保險、資訊傳播、生物醫學等188個科系響應，逾上萬名學生參與，逐步發揮影響力，也是大學院校最具代表性的微影片賽事。

【金險奬】深獲校園學子矚目，此次頒獎典禮出席人數創下歷屆最多，相關系所指導老師和同學親友也蒞臨現場，為同學喝采。遠雄人壽總經理趙學欣偕同金險獎榮譽顧問世新大學校長陳清河全程參與，為未來之星打氣，並表示【金險獎】持續和年輕世代一起成長，勉勵他們展現創意與想法，面對生活中存在的風險，能隨時擁有提前做好準備的「好險」意識，為人生做好堅實後盾。評審團主席楊力州表示年輕人面對未來有許多不確定性，如果及早出現一盞明燈，帶領自己找到未來的方向，那是多麼幸福的事，因此他樂於引領年輕世代，期盼透過【金險奬】深耕青年培力，推廣風險教育，帶動社會正向力量！

【金險奬】以大學生年輕視角，表達心中對於好險的想像，不以華麗畫面取勝，但仍備受矚目，與「阿卡貝拉」音樂形式如出一轍，風格清新的人身樂團《仕女聲》為同學帶來純粹動人的演出，他們並分享自己在音樂路上堅定、不放棄的精神，勉勵學生們只要不斷接受挑戰與突破，終能邁向夢想之路。金鐘主持人蔡尚樺發揮妙語如珠的主持功力，點燃現場氣氛；此外更精心安排金險獎評審與學子們面對面交流，從創意面、影像面與風險面切入，無私傳承分享，讓每位與會同學滿載而歸。

【金險獎】陪伴許多大學生度過校園生活，他們每年參賽，不只累積作品也不斷精進，本次典禮也特別邀請和【金險獎】一起成長的金險之友親臨現場，與學弟妹分享參賽的心路歷程，鼓勵同在創作道路上的後輩，持續灌溉創意種子。為此，遠雄人壽也特別打造「金險影展」網站https://reurl.cc/rRZjVb，集結歷屆獲獎佳作，藉此帶動國人更加重視風險保障，一起見證年輕學子的用心創作！