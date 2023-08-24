2023北投夏日魔法節 週週展演不間斷 市集 音樂一次滿足 賞奇幻夜景集章抽大獎

「2023北投夏日魔法節」自7月28日至9月3日展開，共有六週不同主題活動，活動時間每週六日民眾可以參與各種夜間娛樂活動，包括在地表演、音樂表演、街頭藝術表演、文創及美食攤位等。9月3日閉幕音樂會更邀請到高慧君、張心傑、影子計畫等知名藝人，歡迎一同為活動劃下完美句點!

活動期間於北投公園、七星公園及七虎公園，結合藝術家為北投打造7大特色打卡裝置物如夏樹精靈、北投故事溪流光影、磚巒、北投火花、光溯迴廊等；其中「夏樹精靈」與「北投故事溪流光影」為夜間光影定目劇，每日19:00至21:00播放，每15分鐘播放1場，以動畫呈現北投祭司與大自然、黑狗兄與那卡西文化的故事，機會難得，快來踩點及欣賞光影定目劇吧。

活動期間參觀7大特色打卡裝置物，參與集章活動，依各裝置物告示牌掃描專屬 QRcode，至「2023北投夏日魔法節」LINE官方帳號取得集點卡，集滿1點即享特約店家優惠，集滿3點獲得溫泉旅宿券等好禮抽獎資格，集滿全部7點就有2次抽獎機會!邀請民眾走遍7個特色打卡裝置物。最後將抽出155個獎項，總價值超過新臺幣30萬元，包含溫泉泡湯住宿券等優惠好禮。活動迄今已吸引累計5萬人次參與活動，還沒來過的你，快點跟上！

參與北投夏日魔法節民眾人潮累積至今已超過5萬人。圖／台北市商業處提供

每週六日七星公園舞台區「奇幻草地音樂節」、七星公園「職人講座」、「奇幻之旅」

活動期間每週六日下午到晚間來到七星公園，於舞台區推出精采音樂演出，15:00至17:00為在地人文團體表演，18:00至20:00由特色音樂人帶來金曲串流，最後三週為戀人主題分別為「友達以上」、「戀愛ing」及「經典情歌金曲」，歡迎民眾到現場感受歌曲魅力!

與北投旅宿業者合作的8場奇幻職人講座，由北投在地職人帶領，8月14日至9月3日規劃共4場次，以「戀人浪漫的奇幻旅城」為主題進行DIY教學、文化分享。

下午5點至6點30分與北投在地導覽團隊合作舉辦5種路線、共12場次的北投在地導覽，透過專業導覽志工的講解，帶領民眾深入遊北投，除既有熱門經典路線外，也配合活動額外加開6場藝術家路線，藝術家路線從北投站出發，一路導覽至活動現場，並在終點站個別邀請磚巒、北投火花、光溯迴廊的創作團隊和民眾分享創作理念及故事，透過藝術家視角看見不一樣的北投。

對「職人講座」及「奇幻之旅」有興趣的民眾皆可至 ACCUPASS 活動通 報名參加，每場次限定30人，先搶先贏且不可重複報名，額滿為止。報名連結：https://reurl.cc/kXeEYL。

超過百間特約商家祭出多重優惠，打造最舒適的購物體驗

除了到7大打卡裝置物掃描集章外，至特約店家掃描現場優惠告示牌QRcode 也可獲得指定優惠。

至特約店家消費累積滿新臺幣500元，還可憑發票或收據至大會服務處兌換限量好禮「特色限量北投專屬環保袋-奇幻紫」及「北投味彈珠汽水」!此外，在每週六日的展攤市集消費累計滿300元，憑發票或收據亦可兌換限量「北投味彈珠汽水」。

參與活動的特約店家，除了美食、餐飲外，更有服飾、手工文創等多種類型的店家，歡迎民眾前來北投體驗夏日魔法節的奇幻之旅，同時逛滿、買滿!

活動期間週邊各場館更配合於活動時間周六、周日延長營業時間至晚間8點，如新北投車站、凱達格蘭文化館、北投溫泉博物館及北投梅庭等文化館舍及地熱谷，且臺北市立圖書館北投分館更於7月30日及9月3日延長營業時間至晚間8點，邀請民眾至周邊遊逛。

更多相關訊息請上網搜尋「2023北投夏日魔法節」，或密切關注 FB「台北市商業處-我是商Ya人粉絲頁」、「新北投溫泉粉絲頁」。