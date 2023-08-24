2023善愛嘉年華 人氣爆棚 超過27,000人次參與

小樹傳愛協會攜手貿協「喚醒每個人心中愛與被愛的能力」

由中華民國對外貿易發展協會和小樹傳愛協會共同主辦的2023善愛嘉年華活動，在盛大的氛圍中圓滿落幕，為期三天的活動再次彰顯了小樹傳愛協會的堅持與創新。令人欣喜的是，這次活動不僅吸引了近27,000名參與者進場，還接待了來自偏遠地區的500名師生，以及數百名志工的熱情參與。

從孩子、志工到合作夥伴和贊助企業，每一位參與活動的成員都在活動中深受感動。善愛嘉年華已然成為全國最具規模的公益盛會，這不僅是對主辦雙方的肯定，也是對眾多支持者共同努力的回報。

在活動前的一整年時間裡，小樹傳愛協會通過進校園、推動生命教育，並透過357擁抱心運動融入家庭，推動家庭教育。這個長期而持續的努力，最終在善愛嘉年華活動中得以呈現，成為社會教育的一大成果。

每一位參加活動的孩子們在出發前，已完成了小樹傳愛協會設計的課程，這讓他們來到現場能展現出自信和勇氣。志工們的熱情投入、心力付出，以及他們對待活動的認真態度，感染了每一位參與者，無不引起共鳴。

活動結束後，不少企業紛紛提出合作的計劃，他們看中了孩子們和志工們所展現的卓越素質。這些企業家們認為，小樹傳愛協會推動「喚醒每個人心中愛與被愛的能力」能夠激發人的良善，培養出懂得自愛和愛人的個體，而這正是現今每個企業所需的優秀員工特質。

善愛嘉年華的成功背後，不僅體現了中華民國對外貿易發展協會和小樹傳愛協會對愛永續的使命，更凝聚了無數人的心力和付出。這次活動的成果和影響將持續發酵，繼續激勵著社會中更多的善行和愛心。