靈鷲山水陸30愛心贊普 大普施精神廣利十方

千年水陸，萬世慈悲！8月22日，靈鷲山水陸法會舉辦愛心贊普感恩盛典，開山住持心道法師及桃園市府團隊，共同見證愛與善交流傳遞的時刻。今年共募得54,000公斤白米及3,209桶食用油，與新北、桃園約3,500個弱勢家庭結緣。

「愛心贊普」源自心道法師的悲心願力，將水陸法會的普度、濟施精神，延伸至社會關懷；匯聚各界善心人士的愛心，把關懷化為實際行動，讓水陸法會成為冥陽兩利、廣結善緣的平台；並將「生命服務生命、生命奉獻生命」的意義，擴散到社會的每個角落。2006年至今募集白米超過95萬斤、食用油超過18萬公升，近2 年還擴大以食物箱形式捐贈，累計愛心捐助600多個慈善團體，幫助超過5萬戶弱勢家庭。

出席頒獎盛典的市府團隊包括：副市長蘇俊賓、社會局長陳寶民、民政局長劉思遠等人。體育署副署長房瑞文、精實財經媒體理財網董事長吳根成也到場參加。

蘇俊賓副市長代表桃園市政府頒發感謝狀給靈鷲山心道法師，感恩長期舉辦愛心贊普扶助弱勢。圖/靈鷲山佛教教團提供

副市長蘇俊賓致詞時，回溯自己在高中時期，就曾參加靈鷲山水陸法會，妻子跟心道法師同樣來自緬甸臘戌，與靈鷲山或水陸法會的淵源格外深厚，無論是水陸法會或是愛心贊普，都是慈悲助人、廣利大眾，市府團隊也會鼎力支持，確切發揮濟助弱勢的功能。

心道法師致詞感謝桃園市府團隊，他提到，辦水陸法會並不容易，多虧桃園市府團隊與警界的支持與共同合作，有安定的社會環境，才能成就水陸法會與愛心贊普圓滿，一同打造慈悲共濟、善緣相續的社會。

心道法師感恩桃園市府團隊與警界長久以來的支持協助與配合，才能成就水陸法會與愛心贊普等活動。圖/靈鷲山佛教教團提供

今年受贈代表包括：平鎮、蘆竹、龍潭等區公所與桃園區中山里，以及16間慈善機構，由於他們的牽線，才能讓這些物資送到真正需要的人手裡，有最妥善的運用，而受贈單位也回贈感謝狀，感恩愛心贊普行動讓弱勢族群也能得到社會的關懷與照護，以愛傳善，綿延不絕。

發心護持的善信功德主們包括：蔡高忠闔家、蕭京娥、李俊仁、曾進恍、宇震工程有限公司、大吾疆國際股份有限公司、吳美齡等，他們以白米、食用油等物資捐贈，實踐佛教濟世的慈悲；水陸法會數十年來，憑著世間善緣匯聚，方成美事。

本次護持愛心贊普的功德主們，用實際行動傳揚水陸法會「大普施」的普度、濟施精神。圖/靈鷲山佛教教團提供

萬家香醬園股份有限公司，自2017年陸續捐贈靈鷲山水陸法會醬油與油膏，供大寮香積煮食用，讓參與水陸法會的大眾共享美味素齋，深結善緣，發揮企業的社會責任。

今年是靈鷲山第30屆水陸空大法會，長久以來，仰賴桃園市府團隊與桃園市警察局始終提供強大的支援和協助，讓每年水陸法會都能順利圓滿，是靈鷲山長久以來堅強的後盾。

感恩盛典特別致贈桃園市府團隊感謝狀，桃園市府團隊包括：社會局、民政局、體育局，以及桃園市警察局、桃園分局分局長、龜山分局分局長、桃園區長、龜山區長、桃園市環保局隊長諸等多單位代表皆赴盛典受獎。