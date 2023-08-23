北市勞動局以多元方式推動校園勞權意識

勞動局因應強調素養導向教學的108新課綱，今年(112)度勞動局於8月22日、23日假臺北市青年職涯發展中心辦理「勞權桌遊fun進校園-勞動教育桌遊營隊」，內容包含「職涯發展課程」、「勞動法令講座」及「勞動桌遊活動」以面面俱到又有趣的方式，讓臺北市國中、高中職同學簡單內化勞動意識。

8月22日是國中場營隊，來參加的同學表示，職涯課程講師讓他更了解自己職業適性，從職涯探索、目標設定、自我分析、技能培養等多個重要範疇切入；專業的法令知識課程，搭配多元化的勞動議題及案例，讓自己對勞動權益有更全面性的認識及相關資訊；最後搭配好玩的桌遊體驗，融合前面課程的生涯規劃主題跟法令知識真實概念，將職場的勞動現況完美演繹出來。

勞動權益專家與同學分享實務上的技巧。圖／北市勞動局提供

北市勞動局長高寶華表示，啟發學子的勞動意識及建立正確職場觀念是持續推動校園勞動教育的首要目標，勞動教育的關鍵，不只在於勞動權益的爭取，更強調對勞動尊嚴與價值的尊重，意即對各職業、職場的尊重與認知。

期待勞動教育持續向下扎根，協助未來的勞動者建立正確勞動知能，不僅對個人職涯有所助益，更能充分體現勞動價值及瞭解勞資雙方各自應扮演之角色，相信將對提升整體勞動條件及勞動環境帶來正面影響力。