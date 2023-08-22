高雄市新商業會擴大舉辦捐血活動 加碼150萬好禮號召民眾捐血救人

高雄血情吃緊，平日用血多捐得少，安全庫存血量不足，亟需民眾挽袖捐血

捐血一袋，救人一命」，南部血庫拉緊報，高雄市新商業會結合數個民間團體應援，有錢出錢、有力出力，8月下旬在高雄8個捐血室，分兩個梯次舉辦聯合捐血活動，並加碼提供總價值約150萬元的精美好禮，籲請民眾共襄盛舉，挽袖捐血。今(112)年捐血目標為去年的2倍，訂在6600袋，首場啟動儀式在21日大遠百廣場舉行，當日計獲捐128袋血。

凡捐熱血一袋(250C.C)者，即贈全聯百元禮券一張，或可選擇由高雄市食品流通商業同業公會提供的精美好禮一份。捐 500C.C 者則加倍送，送完為止。

高雄捐血中心主任洪啟民(左)頒感謝狀由高雄市新商業會劉正光(右)代表接受。圖／黃全興

高雄市新商業會理事長劉正光表示，商業會舉辦公益捐血活動進入第三個年頭，參與規模逐年擴大，本次捐血特別感謝高雄市直轄市廢棄物清除處理公會理事長吳紹榮、大發/高雄/潮州駕訓班負責人暨本會監事會召集人梁郁哲、名譽理事長侯正仁(個人捐5萬元)，以及高雄市食品流通商業同業公會理事長嚴振維等熱烈響應，出錢出力，擴大辦理「公益捐血」活動。

高雄市新商業會112年捐血活動首場啟動儀式合影。圖／黃全興

值得一提的是，嚴振維理事長帶頭號召食品流通公會會員：維聖發企業、西塢食品、維義食品、味一食品、維士比國際、得意中華、井富油脂、傳哲國際等熱烈響應共同募集煎餅、拌麵、蛋捲、黑麥汁、椰子油及多款常溫包嫩骨湯等物資，共 3600 份，市值破百萬元，讓本次的捐血活動禮品更豐富，令人動容。

高雄捐血中心主任洪啟民表示，特別感謝高雄市新商業會及贊助單位出錢出力發動捐血活動，對高雄地區維持安全庫存量有相當大的助益。洪主任說，受到連日天雨的影響，目前南部地區血液庫存量距離安全庫存量8~10天，仍有7~8千袋的缺口，A、B、O、AB等4血型都嚴重不足，急需大家的支持及伸出手臂挽袖捐血，讓醫療用血可以充足無虞。洪啟民指出，近期的血荒已持續約2個月，就高雄捐血中心的情況來說，平日捐的少、用的多，以8月21日(周一)早上血液庫存僅6天來看，到了周五可能就只剩下3天的庫存，血情相當吃緊，因此非常需要大家踴躍捐血。

本次聯合捐血活動將分兩個期間進行，分別是 8/21-25 與 8/28-9/1，在高雄市岡山、楠梓、左營、苓雅、前金、五甲、捷運鳳山捐血室與屏東捐血站等 8 個捐血站(室)舉行。