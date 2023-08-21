2023瓊斯盃台韓大戰 台灣藍隊痛宰韓國隊贏得亞軍 愛爾麗集團發出百萬獎金致賀

2023瓊斯盃男子籃球邀請賽壓軸登場的台韓大戰，意外出現一面倒的局面，台灣藍隊痛宰韓國隊贏得亞軍。愛爾麗醫美醫療集團也立馬發出一百萬獎金，支持並祝賀籃球健兒的表現。

2023瓊斯盃男子籃球邀請賽的台韓大戰當中， 台灣隊好想贏韓國的氣勢， 引燃觀眾沸騰的情緒，也連帶激發了台灣藍隊的士氣，整場比賽，韓國隊的攻勢遭到壓制，顯得綁手綁腳，反倒是台灣藍隊，攻守俱佳，打出絕佳的默契，一路領先，壓著韓國對打，最後以92比64獲勝，以7勝1敗獲得今年瓊斯盃籃球賽亞軍。整場比賽一直出錢出力的愛爾麗醫美醫療集團，每場比賽都可以看到擔任領隊的醫療集團執行長劉怡萱的身影，緊盯比賽狀況，不時為選手加油打氣。這次台灣藍隊獲得亞軍，愛爾麗集團馬上發出一百萬的獎金，恭喜球員，透過企業的支持，讓球員更有動力繼續在球場上發熱發光。

愛爾麗醫美醫療集團董事長常如山，不僅長期支持警消公益，也是搏擊好手的他，對運動推廣更是不遺餘力，不僅派出執行長擔任領隊，這次台灣藍隊發會戰力贏得亞軍，更是馬上發出一百萬的獎金，恭喜球員獲得殊榮，企業的相知支持，讓球員更有動力繼續在球場上發熱發光。





