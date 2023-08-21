安斯泰來打造全新共享辦公室 「生命之樹」一起為守護患者健康努力

後疫情時代帶來全世界工作型態的改變，台灣安斯泰來藥廠近日也在原址全新裝潢，打造共享辦公室，置放於辦公空間正中央一棵枝葉茂盛的「生命之樹」將公園的氛圍帶進工作環境裡，總經理陳喬松也特別暢談安斯泰來生命之樹的設計理念。

有別於過去的工作模式，安斯泰來為了應因疫情後的快速變化，以員工為核心，並在「守護患者」的概念下，重新打造辦公司環境，在思考轉型變化路上的同時，從內部開始創造不同氛圍，以更開放的方式，增加跨部門的合作與公開討論，期盼以「生命之樹」傳達生命力旺盛的精神，賦予安斯泰來員工，守護每一位病患健康的穩定力量。

安斯泰來製藥總經理陳喬松(Sam)接受專訪表示，從去年九月份開始，經過不斷集思廣益，公司決定從三個經營理念「尖端」、「可信賴的藥品」、「對全世界人類健康做出貢獻」作為基礎，以及安斯泰來存在意義、使命與信條作為構思，打造辦公室全新面貌。

安斯泰來總經理陳喬松暢談生命之樹的設計理念。圖/業者提供

辦公室中央昂揚矗立著「生命之樹」就像是不斷提醒著同仁醫藥的志業，陳喬松進一步解釋到，之所以決定在辦公室正中間放置生命之樹的想法，主要就是希望同事們在全球充滿挑戰的藥業環境下，可以努力不斷創造出更多的可能性，概念上猶如城市中的公園、森林，象徵著醫藥產業生命蓬勃的土壤，更是表述安斯泰來的使命感，也期待同事們一起為守護患者健康而努力。

陳喬松說到，在疫情全球範圍的衝擊下，透過辦公室改裝的新氣象，安斯泰來將持續在癌症領域努力，自2016在台上市攝護腺癌藥品以來，不斷守護著患者，接下來更將聚焦膀胱癌的治療，為生命做出最有價值的延續，同時希望能與產官學合作，盼望能為台灣的患者盡一份力。

員工一起篩湯圓，祈求入厝旺宅、事事圓滿。圖/業者提供

面對未來的展望，安斯泰來正在全球推動增長戰略計畫，期待可以造福更多的病人，如同安斯泰來企業策略計劃2021(CSP 2021) ，希望透過創新的醫療轉換成為病患的價值，以改善病患及家人的生活品質。同時也將持續落實回饋社會及永續發展的目標，過去6年已持續捐贈白米予家扶基金會，希望能不斷讓善循環生生不息。另外即將進入第四年的用藥安全教育推廣，也會繼續以「患者為中心」的概念為基礎，透過製藥領域的專業知識，深耕安全教育議題，前進全台的中小學，利用議題式遊戲，藉著播撒用藥安全的觀念，讓健康的小種子在每個家庭萌芽扎根。