百達醫療攜手醫師倡導心肺健康桌球賽 童書捐贈溫暖兒童福利

百達醫療產品股份有限公司總經理王雅芳（左起）與財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會資源發展處陳雅惠總監。圖/主辦單位提供

百達醫療產品股份有限公司在8月20日成功舉辦一場充滿活力與關懷的公益活動-「童書 送愛 醫起乒乓GO」。這場活動邀請了眾多醫師及其眷屬參與一場趣味桌球競賽，同時進行童書捐贈，旨在倡導心肺健康、預防疾病發生，並關注兒童福利，體現了百達醫療對於社會公益的關懷與ESG永續經營的實踐。

活動以倡導心肺健康為主題，透過趣味桌球競賽的方式，呼籲民眾關注個人心肺健康，並建立運動習慣，以預防疾病的發生。活動中，醫師與眷屬們以精湛的球技展開激烈的比拼，彼此間的競爭與友誼交織在球場上，展現了健康活力的一面。活動分為比賽組、歡樂組、家庭雙打組和兒童組，每組選出了三至四位MVP，表揚他們的優異表現，更讓活動兼具競賽與親子互動的娛樂性。

活動邀請了眾多醫師及其眷屬參與一場趣味桌球競賽，旨在倡導心肺健康、預防疾病發生，體現了百達醫療對於社會公益的關懷與ESG永續經營的實踐。圖/主辦單位提供

除了倡導心肺健康，百達醫療更關注社會公益，特別邀請兒童福利聯盟文教基金會(簡稱兒福聯盟)參與活動。百達醫療王雅芳總經理親自捐贈了500本童書與10萬元善款，以關懷兒童教育並致力於ESG永續經營的實踐。這項童書捐贈行動旨在喚起社會對於兒童福利的關注，並為兒童提供更多閱讀的機會，培養他們對知識和想像力的興趣。

在活動現場，洋溢著歡樂和溫暖的氛圍。與會者不僅通過運動鍛煉身心，同時也感受到了公司對於公益事業的熱切關懷。這次活動展現了百達醫療對於社會的關懷和責任，融合了運動、健康和公益的價值觀。

在活動現場，洋溢著歡樂和溫暖的氛圍。與會者不僅通過運動鍛煉身心，同時也感受到了公司對於公益事業的熱切關懷。圖/主辦單位提供

百達醫療一直秉持著追求卓越的精神，致力於為社會提供更好的醫療服務和關懷。這次公益活動不僅是一次成功的交流與互動，更是百達醫療對於心肺健康和兒童福利的重視。未來，百達醫療將繼續舉辦更多類似的公益活動，除了以實際行動提倡健康生活化外也將同步關懷弱勢族群。

文 謝易晏

工商時報