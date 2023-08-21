百達醫療攜手醫師倡導心肺健康桌球賽 童書捐贈溫暖兒童福利

百達醫療產品股份有限公司在8月20日成功舉辦一場充滿活力與關懷的公益活動-「童書 送愛 醫起乒乓GO」。這場活動邀請了眾多醫師及其眷屬參與一場趣味桌球競賽，同時進行童書捐贈，旨在倡導心肺健康、預防疾病發生，並關注兒童福利，體現了百達醫療對於社會公益的關懷與ESG永續經營的實踐。

活動以倡導心肺健康為主題，透過趣味桌球競賽的方式，呼籲民眾關注個人心肺健康，並建立運動習慣，以預防疾病的發生。活動中，醫師與眷屬們以精湛的球技展開激烈的比拼，彼此間的競爭與友誼交織在球場上，展現了健康活力的一面。活動分為比賽組、歡樂組、家庭雙打組和兒童組，每組選出了三至四位MVP，表揚他們的優異表現，更讓活動兼具競賽與親子互動的娛樂性。

活動邀請了眾多醫師及其眷屬參與一場趣味桌球競賽，旨在倡導心肺健康、預防疾病發生，體現了百達醫療對於社會公益的關懷與ESG永續經營的實踐。圖/主辦單位提供

除了倡導心肺健康，百達醫療更關注社會公益，特別邀請兒童福利聯盟文教基金會(簡稱兒福聯盟)參與活動。百達醫療王雅芳總經理親自捐贈了500本童書與10萬元善款，以關懷兒童教育並致力於ESG永續經營的實踐。這項童書捐贈行動旨在喚起社會對於兒童福利的關注，並為兒童提供更多閱讀的機會，培養他們對知識和想像力的興趣。

在活動現場，洋溢著歡樂和溫暖的氛圍。與會者不僅通過運動鍛煉身心，同時也感受到了公司對於公益事業的熱切關懷。這次活動展現了百達醫療對於社會的關懷和責任，融合了運動、健康和公益的價值觀。

在活動現場，洋溢著歡樂和溫暖的氛圍。與會者不僅通過運動鍛煉身心，同時也感受到了公司對於公益事業的熱切關懷。圖/主辦單位提供

百達醫療一直秉持著追求卓越的精神，致力於為社會提供更好的醫療服務和關懷。這次公益活動不僅是一次成功的交流與互動，更是百達醫療對於心肺健康和兒童福利的重視。未來，百達醫療將繼續舉辦更多類似的公益活動，除了以實際行動提倡健康生活化外也將同步關懷弱勢族群。