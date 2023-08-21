高市第17屆傑出父親表揚 市長陳其邁、議長康裕成贈匾祝賀

由高雄市模範父親協會主辦的「高雄市第十七屆傑出父親」， 20日在高雄巨蛋會館舉行頒獎典禮並頒發當選證書，來自各界的貴賓達到數百人參加，高雄市大家長陳其邁市長、高雄市議會康裕成議長也特別出席致贈匾額祝賀。

陳其邁市長(中)蒞臨頒獎典禮致詞祝賀及肯定傑出父親當選人。圖／高雄市模範父親協會提供

為倡導孝道，維護社會善良風俗，發揚固有倫理道德，高雄市模範父親協會每年三月都向社會局函文核備舉辦「傑出父親」選拔活動，今年已邁入第17年。凡是家庭幸福美滿、子女教育有成，以及在事業上有所成就的爸爸們，經過合法設立的機關團體或社團推薦，即能參加選拔活動。

傑出父親當選人及大嫂與高雄市市長陳其邁、議會議長康裕成、社會局長謝琍琍、高雄市模範父親協會理事長黃良華、副理事長黃金柱及協會理監事、貴賓們合影。圖／高雄市模範父親協會提供

頒獎典禮眾冠雲集，包括高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成、高雄市社會局長謝琍琍、立委邱議瑩、許智傑，高雄市議會副議長曾俊傑、議員陳美雅、李眉蓁、鍾易仲等出席盛會。

高雄市模範父親協會理事長黃良華表示，獲表揚的16位第十七屆傑出父親，個個都是家庭美滿、篤行孝道，子女教養有成的好父親；且每位都是傑出企業家，事業有成、樂善好施、在各自領域都有非凡成就且受社會各界肯定，實為社會菁英、傑出典範。

該協會每年有許多既定的公益活動，自民國64年成立以來，年年頒發「優秀青年學生獎學金」，照顧失怙的清寒學子，目前累計已頒發逾1,846萬元，此外，亦積極舉辦捐血等公益活動，回饋社會散播「善」的種子。在今日迎來了16位傑出父親加入後，協會會員人數已達260位，希望凝聚這些成就非凡的一群人，一起來攜手做公益，照亮社會的每一個角落，幫助每一個需要被幫助的人。

黃良華強調，古有云「修身、齊家、治國、平天下」，以及「家和萬事興」，再再顯示家庭的價值及重要性，協會相當重視家庭，舉辦的活動都鼓勵夫唱婦隨，甚至舉辦家庭日，讓全家一起參與。

高雄市長陳其邁致詞時首先代表高雄市政府感謝高雄市模範父親協會，已連續47年頒發失怙學子清寒獎學金，除照顧這些沒有父親的清寒又努力的學子外，也成為一股安定社會的力量。協會的會員都是在各領域表現相當優異，且家庭美好的傑出父親，在社會公益上更是不遺餘力，再次感謝有你們無私的付出，讓我們的社會更美好。

協會副理事長黃金柱表示，高雄市模範父親協會是很優質的社團，本會除深受各界肯定外，會員間的感情亦如兄弟手足般，每位傑出父親又是各行各業中的精英，可謂人才濟濟。最重要的是，每位傑出父親都是關懷弱勢、奉獻社會、出錢出力之熱心公益的人士。

「高雄市第十七屆傑出父親」有50多位領表，經過書面審查、訪視、複審，再由高雄市議會前議長莊啟旺、高雄市政府社會局人團科科長林欣緯、高雄市立高雄高級中學校長莊福泰、高雄市律師公會前理事長周元培、高雄市會計師公會理事長李春宗等五位公正決審委員審查，最後選出16位

高雄市第十七屆傑出父親名單：

1.黃清淵：璋大齒輪工業公司負責人。

2.洪建福：明正鐵工廠公司董事長、高雄市商業會顧問。

3.蘇炳文：富新華有限公司董事長、高雄市商工研究發展促進會理事長

4.陳翼宗：泰成粉廠公司董事長、台灣區麵粉工業同業工會常務理事。

5.盧泰利：瑝信交通器材公司總經理、圓山巴黎公寓大廈管理委員會主任委員。

6.盧國冠：原木傳奇創辦人、國際扶輪3510地區23-24聯誼主委。

7.蘇銀峰：隆昊企業公司董事長、高雄國際鋼鐵經營協會常務監事。

8.劉正中：鉑默生醫科技公司創始股東、300-E1區2008-2009會長聯誼會主席。

9.楊世傑：楊氏國際公司董事長。

10.賴福利：瑝信交通器材公司董事長。

11.林詠盛：居興建設董事長、中華民國不動產聯盟總會副會長、高雄市政府顧問。

12.謝清輝：永旭保經營運長。

13.陳照榮：陳照榮工業技師事務所主持技師、高雄市冷凍空調技師公會理事長。

14.劉仁義：九曲堂牙醫診所院長、高雄中學校友會理事長。

15.張弘龍：佐禾實業總經理、財團法人高雄市成大校友文教基金會第十六屆董事。

16.蘇方誠：東森寵物雲公司副董事長、高雄市寵物商業同業公會理事長。