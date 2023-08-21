高雄中山扶輪社攜手建德工業為失親兒舉辦「向著標竿職跑」職業探索體驗營

在高雄中山扶輪社社長葉士豪大力支持與贊助、前社長的建德工業董事長李金旆積極引介傳產公司，並於18至19日接連2天為失親兒基金會孩子舉辦「向著標竿職跑」職業探索體驗營活動，藉由實地的參訪及體驗，讓失親兒學習實作課程及認識產業，期待能引導失親兒能找到未來發展方向，使他們畢業能順利接軌就業。

高雄中山扶輪社攜手建德工業並連結多家企業為失親兒舉辦「向著標竿職跑」職業探索體驗營。圖／高雄中山扶輪社提供

舉辦第三年的「向著標竿職跑」職業探索體驗營，在李金旆董事長的努力下，今(112)年促成油機工業、愛妮雅公司、圓山大飯店、聯成電腦等企業加入，除了提供職場體驗，並派專人指導孩子體驗各場域的工作，每個人皆有兩個產業的參訪體驗機會。失親兒對於能實地看見工具機、房務餐飲實習、及美容產品…等的軟硬體實際操作等，都覺得獲益良多。

精密磨床龍頭的建德工業董事長李金旆認為：產業界能夠提供孩子們實地了解航太件、跑車零件、工具機或是AI人工智慧領域，是一項非常有意義的事。李金旆也說，建德將提供更多工作機會給失親兒們。

葉士豪社長表示，職涯探索營會活動對孩子的幫助極大，幫助孩子思考人生、探索未來的升學與就業方向，是一場很棒也很值得繼續支持的活動。

高雄市中山扶輪社副社長李冠勳參與第二天孩子的學習成果發表會並擔任講評師之一，他看見每位孩子正在發光發亮很努力向上學習，藉由不同職場領域探索，打開孩子不同的眼光與視野，也藉機找尋自我的方向及體會各行業的精華之處，面對接下來的升學與職涯方向時，有不同的嘗試與選擇，也看見失親兒基金會不僅有職場參訪還安排不同專業的職場達人分享自己如何創造自己的人生以及斜槓創業，透過職場生活講座學習面談技巧、從法律的角度中預防打工陷阱是一場很棒也很值得繼續支持的活動。

參與職業探索體驗營的一位失親兒也分享了他參訪油機工業的心得，他說油機工業分類了好幾個不同的領域，雖與他自己就讀的科系不同，但油機的規模也令他大開眼界。

失親兒福利基金會成立至今已在全台服務超過6,000位失親孩童，在輔導孩子就業的過程發現失親兒少對於自我身分的認同、人際關係、職場倫理、與工作態度等……都缺乏專業引導與學習，藉由計畫使其職前更清楚就業應有之方向與態度，更能選擇未來的升學學校，並融入接下來生涯工作，期待孩子找到人生方向，學習一技之長，使孩子畢業能順利接軌就業，如此善的循環幫助孩子可以自立自強進而回饋社會。