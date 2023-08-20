ADHD親子無人機 過動兒體驗新科技

臺中赤子心過動症協會主辦、中市府衛生局共同辦理的「注意力不足過動症（ADHD）無人機親子交流」體驗課程，8月20日上午於中興大學附屬台中高農登場，該課程旨在培養ADHD孩童的能力與興趣、提升手腦協調能力、專注力及促進親子關係。因課程操作需要精確的手部動作和視覺反應，對手眼協調能力是很好的訓練，經過一整天的課程及操演，不僅帶給過動兒不一樣的體驗，同時獲得參加者們一致好評，收穫滿滿，期盼能夠再次參與。

台中市衛生局心理健康科黃敏慧科長。圖/戴辰攝影

衛生局心理健康科黃敏慧科長致詞表示，ADHD孩童的行為非蓄意，只要好好關心、照顧及陪伴他們，問題均可克服，重要的是，要帶著小朋友專心學習，需要父母們共同參與，藉由今日活動，家長們可互相交流課後如何陪伴小朋友成長，相信在協會、政府部門及家長們共同支持下，定能促進他們學習專的專注力及興趣，進而達成多元發展的目標。

臺中赤子心過動症協會理事長張麗君。圖/戴辰攝影

臺中赤子心過動症協會理事長張麗君致詞表示，過動症是一種神經發展障礙，主要表現包括注意力不集中、過度活躍和衝動行為。過動兒因缺乏自控能力，很難保持平靜，在學校生活難以結交朋友，常常受到同儕排斥。為提升過動兒各項能力，促進親子關係，協會突破創新，結合現代科技，將無人機課程融入到過動兒教養中，藉無人機親子交流體驗課程，透過無人機吸引孩子注意力，專注於操作無人機的任務，從零到有的過程，給每一位來參加的ADHD家庭帶來源源不斷的快樂與科技體驗。

張麗君表示，在活動過程中，ADHD的孩子揮灑汗水展現過人的精力與好奇心，掌控無人機，父母和孩子一同感受科技的智慧，並結識志同道合的朋友，挖掘共同的興趣，進一步促進親子、朋友間的互動與交流，建立起ADHD 家庭的正向教養行為。希望藉此活動讓社會各界對注意力不足及過動症有進一步了解，協會未來將會開設更多元的主題活動，繼續為ADHD孩子創造友善的環境，培養其自我認知與情緒管理等多項能力，增進其社會適應力。