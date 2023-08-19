東海龍門天聖宮啟建金剛寶壇 開香圓滿

『佛法廣被、不離世間覺』，在大台東地區率先發起『一次報名兩場普渡法會，費用隨喜』的內政部績優宗教團體-台東指標媽祖廟-東海龍門天聖宮，在2023年8月18日~19日，啟建『金剛寶壇』大蒙山焰口普度大法會，恭請『此生不為建寺廟，隨處為眾做道場』的行僧－東林菩提場主持法師 釋弘遠師父，擔任主法法師，願乘此普度法會，解脫眾生三有苦；冥陽兩利、人天鬼畜皆蒙恩。

台東市長陳銘風勤政愛民，繁忙的公務中仍親自席開香儀式，台東縣饒慶鈴縣長秘書陳建廷、台東縣議會吳秀華議長秘書池明華、內政部移民署台東服務站代表人陳允萍、台東市民代表陳金溪…等眾多地方貴賓及企業翹楚、佛弟子…等眾，亦備虔心出席盛典，與東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻、主委陳錦鋒在弘遠法師引領下共同為台東祈福；法會現場清煙繚繞、梵唄楚音，開香法喜祥和、非常圓滿。

台東市長陳銘風(右)、東海龍門天聖宮陳柔嫻宮主(中)等貴賓，一同參與東海龍門天聖宮啟建『金剛寶壇』開香盛典。圖／東海龍門天聖宮提供

『金剛寶壇』普渡演繹『大乘金剛科儀對卷』、『大蒙山焰口普渡法會』、超拔與施食。

『金剛對卷』是古時顯密教派常用的科儀，至今卻幾近失傳、已很少見，本科儀不見於我國古代經錄，也未為我國歷代大藏經所收。主要用說唱的方式，講解淺釋，使其經義簡明而易懂；內容格調極高，是佛教禮懺法儀中的傑作。弘遠法師習『金剛對卷』是由高僧『賢頓法師』親傳，2023癸卯兔年慈悲月因緣殊勝，因著東海龍門天聖宮陳柔嫻宮主發心、及弘遠法師無量悲心，啟建『金剛寶壇』法會，廣結善緣利眾生。

『天上天下無如佛，十方世界亦無比；世間所有我盡見，一切無有如佛者。』出自『大智度論』這句偈是梵天王讚佛的無量無邊廣大悲智，教行慈悲喜捨、悲智行願之心，凡是利人利己利眾生都是佛法。法會佈施行善，是累積福德資糧的好機會；共修力量大，誠摯邀請大家走進法場，滌心慮性、念佛聽佛！

『金剛對卷』是古時顯密教派常用的科儀，至今卻幾近失傳、已很少見，因著東海龍門天聖宮陳柔嫻宮主(左)發心、及弘遠法師(右)無量悲心，啟建『金剛寶壇』法會，廣結善緣利眾生。圖／東海龍門天聖宮提供

東海龍門天聖宮今年的第二場普渡法會是2023年9月7日~9日(農曆七月廿三日~廿五日，共計3日)恭請會常法師主法的『中元盂蘭盆報恩法會』，將領眾圓滿：佛前大供、天上聖母經、三昧水懺、地藏寶懺、供佛及齋天、圓滿焰口…法儀。報名網址如下，https://shorturl.at/uxCE3 ；亦可參加東海龍門天聖宮每年度舉辦、能夠以親朋好友或者自己的名義行善事、捐米賑濟活動，『佛觀一粒米，大如須彌山』在普渡圓滿後將米捐贈至弱勢團體及偏鄉居民，讓生活困難的居民能夠獲得物資，發揚聖母慈悲精神，虔誠無相布施必能廣結善緣。

東海龍門天聖宮將於2023年9月7日~9日(農曆七月廿三~廿五日)恭請會常法師主法『中元盂蘭盆報恩法會』。圖／東海龍門天聖宮提供

《可發心護持法會項目》 1.功德主20,000元。 2.副功德主10,000元。 3.吉祥功德主5,000元。 4.普渡供桌供品代訂 一份1,500元、2份2,000(不含金紙)。 5.各項超薦牌位(消災祈福、冤親債主、歷代祖先、往生親友、嬰靈)隨喜功德。 6.財寶袋300元。 7.隨喜護持項目：誦經、普渡法會、法船、供僧、打齋、花、果。 (供品法會後若不領回，本宮即安排發放賬濟境内低收入戶、獨居老人或弱勢團體)。 ※歡迎發心，法喜充滿、功德無量。