日盛台駿捐車支持1919陪讀計畫

同時響應「陳艾妮x1001朵花」計畫，呼籲各界關懷弱勢兒少

日盛台駿集團積極推動永續發展(ESG)、關懷社會弱勢，昨（17)日捐贈中華基督教救助協會探訪公務車一輛，作為協會訪視全台陪讀班據點之用，以具體行動支持該協會深耕20年的「1919陪讀計畫」，期盼社會大眾共襄盛舉幫助弱勢孩童。

中華基督教救助協會自2004年發起「1919陪讀計畫」，讓弱勢家庭孩子在下課後能到陪讀班，接受免費課輔、品格教育、多元才藝、家庭關懷，及享用營養晚餐。19年來，已累積資助7萬人次的孩子，今年邁入第20年，預計資助243班，共2,500名弱勢兒少。該協會昨日在華山文創園區舉辦「午安‧彩虹－1919陪讀計畫」勸募記者會。會中由日盛台駿國際租賃公司董事長簡志明代表日盛台駿集團捐贈一輛商旅車給該協會，支持協會人員載送物資訪視全台據點，關心各個陪讀班的弱勢孩童，同時也率先響應協會「陳艾妮x1001朵花」計畫，該計畫為畫家陳艾妮為捐款者創作一幅以花為主題的畫作，鼓勵大眾支持陪讀計畫，以捐贈行動呼籲大眾關注台灣弱勢兒少。

日盛台駿集團率先響應「陳艾妮x1001朵花」計畫支持 1919陪讀班，日盛台駿國際租賃公司董事長簡志明、日盛全台通小客車租賃公司總經理潘衛民代表接受陳艾妮贈畫。圖／日盛台駿提供

簡志明董事長表示，日盛台駿集團深耕租賃業四十多年，秉持以人為本之理念，在追求企業永續營運的同時，亦致力提升社會福祉，關懷扶助弱勢，善盡企業社會責任，期許公司成為社會正向能量的傳遞者，把資源帶給需要幫助的人，讓社會溫情得以廣為散播。日盛台駿集團希望經由此次捐贈拋磚引玉，帶動更多人共襄盛舉，支持中華基督教救助協會「1919陪讀計畫」。

日盛台駿以行動實踐永續，跨足綠能融資業務

日盛台駿集團母公司日盛台駿國際租賃公司（股票代號：6958），以車輛分期、企業融資租賃與長期租車為核心業務，近年更積極跨足綠能融資業務。該集團積極濟老扶幼、關懷偏鄉，促進不同年齡族群的健康與社會福祉，並倡導物盡其用的循環經濟惜福生活，結合非營利機構、公部門與企業資源，共同以行動實踐永續。

今年以來，日盛台駿與公民營單位合作，捐贈衛浴設備給花蓮等地的社福團體與長照機構，提升弱勢族群的生活品質；亦舉辦失智講座分享政策資源與預防保健，關懷失智者及打造失智友善職場；並由主管率領同仁陸續訪視新北市瑞芳區、樹林區等偏鄉小學，關懷陪伴弱勢學童，以及贊助新北市柑園、土城、清水等三所國小射箭邀請賽，支持基層體育發展，鼓勵學童培養運動專長。日盛台駿集團亦十分重視健康職場，集團內舉辦甩油達人競賽、蔬菜達人競賽、營養運動專班、健康料理派對及導入健康小站ＡＩ智能醫護設施，提供獎金、獎品，促使同仁重視身體健康、增加蔬菜攝取量及定期測量體組成與血壓等，建立自主健康管理習慣，善盡對員工的照顧。