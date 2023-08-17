2023「晨禎盃羽球公開賽」邀企業再次將汗水化作正能量

五屆以來已幫助「十方啟能中心」143位身障者

各界引頸期盼，開放報名9天即秒殺額滿的「晨禎盃羽球公開賽」，8月12日上午於中興大學體育館熱血開打，該項賽事自107年起已提供「十方啟能中心」143位身心障礙者的日照服務，讓晨禎盃的選手在熱愛運動之際，能將汗水化為善的力量，一起做公益！

本次參賽隊伍包括、台塑企業、台積電、奇美集團、聯電、聯發科、台灣康寧、美光等單位及企業團體共襄盛舉，金典酒店更獨家贊助餐卷給優勝隊伍，另外，為確保選手獲得高水準的賽事體驗，今年從預賽開始同樣參照國際比賽的高水準規格，準決賽起更由體育署提供線上LIVE轉播，觀眾及現場選手透過網站可以即時看到目前比分及各隊戰績，從各個細節處皆可「晨禎盃羽球公開賽」的用心，已成為中部地區指標性的企業運動賽事！

值得一提的是，「十方啟能中心」對於善款的運用，除了針對學員的基本日照服務之外，更提供了的物理治療、語言治療、職能治療，甚至是音樂與園藝治療，幫助他們發展專業及興趣，使身心障礙者增進生活能力之習得並獲得能力所及的範圍，最大程度的獨立生活功能。

「十方啟能中心」除了針對學員的基本日照服務之外，更提供了的物理治療、語言治療、職能治療，甚至是音樂與園藝治療，幫助他們發展專業及興趣。圖/業者提供

而除了「晨禎盃羽球公開賽」之外，晨禎推廣員工運動不遺餘力，鼓勵員工挑戰「晨禎五鐵」，參加登玉山、全程馬拉松、單車環島、泳渡日月潭、鐵人三項等運動項目。今年9月將有86位同仁及親友挑戰泳渡日月潭，確實落實「讀書、運動、做公益」的企業文化！

晨禎營造總經理王水樹表示，「晨禎盃羽球公開賽」的初衷就是拋磚引玉，藉由這個賽事的平台，號召各個企業推廣運動同時響應公益，去年也開始提出賽事的永續願景，很幸運的得到很多熱愛運動的團體跟我們一起響應、捐出，過去賽事就有89萬多的善款，金額或許不是很大，但都是選手的一份心意！且效應持續擴散，今年也再次增加幾個知名企業團體參賽，賽事越來越受到肯定，也希望賽事可以持續達到共榮共好的永續目標。