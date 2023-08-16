東海龍門天聖宮推廣『一日蔬食』 兩年有成

內政部績優宗教團體-台東指標媽祖廟『東海龍門天聖宮』-奉主駕黑面三媽於疫情期間慈諭，推出一日蔬食與大家結緣、推廣護生慈愛眾生觀念，至今已滿兩年、『坐二望三』向第三年邁進！兩年，足以讓一個孩子從哇哇落地到可以略略奔跑；兩年，是一個男孩剃頭入伍到光榮退伍蛻變成男子漢的過程；兩年，可以讓我們在大千世界中望盡無以計數生老病死、體會無常。

地方父母官-台東市長陳銘風(左一)，也欣喜走進了東海龍門天聖宮廟埕參與一日蔬食結緣便當發放，捲起袖子和大家一起當一日志工！圖／東海龍門天聖宮提供

心有相應、率先提出『一日蔬食』構想向媽祖娘娘擲筊請示獲蒙恩允的東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻表示：回想辦第一場一日蔬食當下，召集人-淑貞師姐，前一日才剛注射新冠疫苗，大家懸著一顆心、不知道她會不會有很劇烈的疫苗副作用…；兩年期間除了每月的第二、第四週日固定辦理、歲末年終的寒冬送暖也會發出，年發萬個蔬食便當，與大家共享健康和平安結好緣蔬食便當，累積出十分良好的口碑，一直到兩周年的2023年8月，我們的地方父母官-台東市長陳銘風、台東市新興社區發展協會林茂盛理事長，也欣喜走進了東海龍門天聖宮廟埕，參拜東海媽祖、參與一日蔬食結緣便當發放，捲起袖子和大家一起當一日志工！

台東市長陳銘風(中)、台東市新興社區發展協會林茂盛理事長(右)，參拜東海媽祖；圖左為東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻。圖／東海龍門天聖宮提供

東海龍門天聖宮一日蔬食志工召集人-趙淑貞有感地說起，『莫忘初衷』，回憶起當時宮主發起這項有意義的活動，至今仍覺得自己有幸被賦予這樣重責大任…。無數個貪黑起早、雨中穿梭、挑菜買菜日子，備料、發想菜單、與時間競賽讓蔬食便當可以準時派出…；從初始每次100個、到現在250個便當都發不夠…，品質堆疊出了口碑。正所謂寡人難為，這是和志工們大家一起並肩揮汗如雨的成果、發自大家善心付出後獲得的滿滿喜樂，如甘露般滋潤著我們身心；因為大家的共襄盛舉，讓一日蔬食有今日的規模、名聲遠播，淑貞自覺在這過程中，找到了人生意義和大家珍貴的共事情誼！

東海龍門天聖宮一日蔬食志工用品質堆疊出了口碑，從初每次100個、到現在250個便當都發不夠。圖／東海龍門天聖宮提供

而東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻補充說道，她發自肺腑銘心地感謝這一路協助我們成就一日蔬食的參與志工群~大家能想像有焚風的台東的夏天廚房的溫度有多高嗎?!如果沒有淑貞號召志工組隊、親自上市場挑新鮮食材的堅持，如果沒有大家的風雨無阻，就不可能有今日的一日蔬食，縱有當初的發心，如果沒有那份熱誠，再多的發心也是空談。說實在淑貞的堅心讓我常很掛心，縱使身體不適她仍守住著自己的崗位；她有美好的家庭、不凡的學霸子女、傑出的工作成就；還有一位情感內斂、會假借跑行程悄悄婦唱夫隨的寵妻夫婿-大家所熟悉的『溪帥哥』台東市民代表陳金溪。她大可悠閒地安排自己每個可以更加璀璨的週末，而為了媽祖娘娘的道業，她毅然決然親自進燥熱的廚房煮菜、讓汗流暢快，縱使很累卻沒聽到她在抱怨，有時真的很心疼！但她總說只要來做志工就會讓她忘記身體的不舒服、她忙得很開心。她總是說：『宮主，妳的口袋要深一點，希望一日蔬食可以不要停！』她說，只要有一日蔬食的一天，她就會堅持地做下去！對她我真的有很多的不捨，但比起不捨擁有的是更多的感動！

東海龍門天聖宮一日蔬食志工召集人-趙淑貞，有美好的家庭、不凡的學霸子女、傑出的工作成就；還有一位情感內斂、會假借跑行程悄悄婦唱夫隨的寵妻夫婿-大家所熟悉的『溪帥哥』台東市民代表陳金溪。圖／東海龍門天聖宮提供

陳柔嫻宮主說：感恩大家，因為一日蔬食讓更多人看到天聖宮，也因為一日蔬食讓我們得到更多的認同，便當做得太好吃，好吃到大家會變裝想多拿。兩周年了，我們一起攜手走過2年，謝謝大家都還在，謝謝大家越做越開心！感恩地方長官、貴人朋友、以及所有出錢出力的大德、默默支持共證聖道的所有友宮…大家這麼用心地護持與付出，祈求媽祖娘娘祈求諸天神佛，讓所有參與與護持的人都可以身體康健、所求如願，因為有大家的付出溫暖了受者的心！

東海龍門天聖宮一日蔬食因為有志宮群的付出溫暖了受者的心、他們越做越開心！圖／東海龍門天聖宮提供

『幸福是養自己的心，不是養別人的眼』，來到這個世界，得到的一切，都是生命的餽贈： 用心甘情願的態度、 過隨遇而安的生活！