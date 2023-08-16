加盟協會拜會周春米 打造智慧餐飲供應基地

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強，日前率領協會理監事及南區會員拜會屏東縣長周春米，共同商討打造連鎖餐飲產業聚落、設立科技餐飲供應鏈研發中心、以及打造屏東餐飲供應基地等創新合作，希望加強兩者之間的合作，共同致力於推動屏東縣的經濟發展。

擁有豐富農產資源的屏東縣，坐擁農、林、漁、牧等多元食材來源，再加上優越的地理位置，可以直接作為大南方國際市場交流對接樞紐，提供絕佳機會將本地品牌發揚茁壯，也可作為連鎖餐飲業的食材供應基地，讓屏東的優質農產品有更多銷售通路。

吳永強理事長表示，連鎖加盟是大幅提升創業成功率的方式，若能讓連鎖品牌進駐屏東，再結合得天獨厚的在地農產資源，必定能夠提高在地青年創業率，並且將屏東優質農產品讓更多人看見。

周春米縣長贊同表示，目前包括潮州國際農業冷鏈加工分裝廠動工、屏東熱帶農業產業園區、以及枋寮養殖業加工熟成等，各式各樣的科技化農業政策，這些都能結合智慧倉儲、冷鏈物流，與連鎖加盟產業共同擦亮屏東的國際品牌。

屏東縣議員梁育慈也出席本次拜會，協助台灣連鎖加盟促進協會促成在地青年創業發展，著重於推動產業鏈升級與科技化，屏東縣勞動暨青年發展處長李雨蓁回應，未來會因應屏東特色開設創業課程，甚至在六塊厝產業園區納入智慧青創中心，結合數位應用、產學培育、智慧供應等議題，與協會共同扶植青年創業，並為產業科技化發展向下打穩根基。

周春米縣長承諾，未來會加強與台灣連鎖加盟促進協會合作，招攬連鎖品牌來屏東舉辦創業博覽會，結合在地觀光旅遊推出一條龍服務，最後再由縣府媒合金融機構，針對創業民眾提供資金補貼，創造連鎖品牌生根、在地經濟發展、以及縣府政策落實的三贏局面。