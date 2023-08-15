博客來28週年慶 首辦「不可思議閱讀力」頒獎盛典

喜迎「博客來」28週年慶，即日起至8月31日展開一連串線上、線下豐富精采的系列活動，今(15)日首度舉辦「不可思議閱讀力」頒獎盛典活動，頒發讀者票選獎/博客來評審團獎/暢銷出版集團獎3個獎項單元，共計頒發15個獎項，表揚19位優秀的得獎作家與出版社，包含知名暢銷作家張曼娟、吳淡如、角子，暢銷歷史作家吳宜蓉、親子專家郭葉珍、YouTube頻道超過28萬訂閱的雪力（夏瑄澧）作家，以及優秀的出版社先進們。

博客來「暢銷出版社」、「評審團獎得獎者」，齊聚一堂。圖/博客來提供

從博客來2023上半年閱讀趨勢可知，女性購買量約為男性的1.4倍，女生最愛買童書，男性最愛買漫畫。「童書」、「商業理財」、「文學小說」穩居來暢銷前三大類，隨旅遊重啟、影視串流熱播，帶動「旅遊」、「漫畫」書高成長。Z世代愛漫畫小說．上班族首重商業理財、熟齡讀者關注人文社科，備戰職場競爭力「多益」成為大學生購書標配。

博客來「讀者票選獎」。圖/博客來提供

看好電子書市場！2022年博客來增加「電子書訂閱服務」，最低每天不到4元，暢意閱讀方案內所有書籍、雜誌，十分受讀者歡迎。目前博客來電子書數量已達20萬種，合計紙書和電子書總上架數量已突破450萬種。根據博客來電子書、有聲書銷售分析顯示，晚間10點至11點是電子書的最熱門閱讀時段，而有聲書則在睡前23點最受歡迎。上班族的購書高峰時段出現在晚間10點至12點；清晨7點至8點是晨型人的閱讀時光，上班族在通勤時偏好商業、心理和文學類書籍。中午11點休息前、下午4點至6點放學後以及晚間8點至10點睡前，則是童書和青少年文學的閱讀高峰。深夜0點至2點，則是狂熱閱讀輕小說和漫畫的時段。

博客來讀者共聚，凝聚閱讀情誼。圖/博客來提供

博客來深耕青少年閱讀推廣邁入第19個年頭，合作學校遍及全台，值得回顧的是，從2011年至2020年，博客來與台北市高職校園推動閱讀代言人計畫，因此盛典中特別邀請2012年擔任第二屆台北市高職校園閱讀代言人的郭芳彣小姐出席，分享就學時期博客來如何陪伴她成長，以及閱讀對她在職涯發展上產生的影響力。另外，活動亦邀請十五位博客來顧客參與，透過線下活動加深與會員的情感，而博客來就像是大家的朋友，默默陪伴閱讀的生活，讓閱讀種子不斷開花。

展望未來，博客來策略將以「顧客為大」形成五大聚焦：一、打造華人世界第一大知識入口，以圖書為核心，深化電子書、有聲書、課程等，創建一站式閱聽平臺。二、以顧客為大，未來五年持續投資10億升級前後台系統、資安、供應鏈。三、建立博客來讀者社群圈，透過書評、閱讀獎勵等方式強化讀者互動。四、走入線下，舉辦博客來大講堂等活動提高會員黏著度。五、持續拓展跨境銷售，成為華語世界第一大知識入口。

這些新的策略不僅展示博客來未來的遠見，也顯示博客來對提供最好的閱讀環境和購物體驗的決心。