正德大佛山舉辦兒童善念夏令營 學習團隊合作及培養同理心

正德大佛山於8月11日至14日於埔里舉辦為期4天「兒童善念夏令營」活動，一向寧靜的大佛山靈修道場，湧入各地方共80位學童，這些活潑好動的小朋友，讓山上變的熱鬧有活力。

主辦單位正德大佛山精心策畫安排四天三夜營隊生活，結合因果概念、輪迴遊戲、孝順與感恩、轉念與慈悲及正念遊戲，首先對這些初來乍到的孩童們簡單介紹大佛山的環境，緊接著進入第一關破冰儀式，由正德慈善基金會董事長演音法師給學員們精神鼓勵，破冰意即破除煩惱、破除無明、破除陌生與分離，得大智慧、大歡喜。

此次營隊名稱分別為正念、佈施、持戒、忍辱、精進、智慧、信心、耐心、勇敢、善念、慈悲、感恩等12個小隊。主辦單位每小隊安排兩位媽媽負責照料與輔導，主要活動內容包括第一天破冰遊戲、佛陀故事；第二天安排佛陀法句-全山巡禮，以及心靈手巧蝶古巴特、淨心植栽趣等活動；第三天安排田園生活趣以及第四天的大地遊戲。該活動對這些充滿好奇心的學童們而言，都是新鮮有趣的體驗，每個人都興緻高昂樂在其中。

參與活動小朋友進行環山巡禮。圖／正德大佛山提供

正德大佛山表示，有別於一般世俗對佛法生硬刻板的既定印象，此次營隊活動規畫有更多創新，除依佛門作息晨鐘暮鼓的按表操課外，也要讓每位學童習得佛門禮儀，更透過多元遊戲來引導，將佛法融入生活，讓學佛變得更親近，而不再是枯燥無味遙不可及，讓大家都受益良多，這也是活動最主要的目的。

活動結束前特別頒獎表揚優良的小隊，四天活動在充滿靈氣的大佛山林之中，透過活潑有趣多元遊戲方式，帶入佛陀所說的法句與故事，讓孩童在輕鬆愉悅的學習過程中，將微妙法意自然融入日常生活，學習團隊合作，培養同理心與耐心，成為一個具有慈悲善念，能獨立思考，也能關懷他人的品格完人。愛心媽媽以及小朋友們在柔和燭光及悠揚的心靈佛樂伴隨中，感性分享參加營隊的點點滴滴，也帶給他們滿滿的收穫與成長，以及終身受用的體驗與回憶。

小朋友團隊合作完成植物拓染活動。圖／正德大佛山提供

正德埔里大佛山將於9月3日舉辦巴利藏原始佛教三皈五戒大典，由正德開山常律老和尚大德授課，歡迎民眾踴躍報名參加。活動地點：南投縣埔里鎮福興路110巷105號、聯絡電話：(049)293-0923分機204或225。