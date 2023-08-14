偏鄉協會拍攝職業影片 啟發學生對未來職業的視野 歡迎企業共襄盛舉

台灣偏鄉弱勢在地發展互助協會為了啟發學生對未來職業的視野與想像，特別邀請各行各業的朋友們，錄製職場萬花筒影片。 圖/台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會
台灣偏鄉弱勢在地發展互助協會為了啟發學生對未來職業的視野與想像，特別邀請各行各業的朋友們，錄製職場萬花筒影片。 圖/台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會

「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」陪伴全台偏鄉與部落偏鄉超過四十年，除了給金錢、物資、食物之外，協會思考是否還有其他更好的方法發現在地的美、與人的生命價值並創造在地就業機會。

「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」 為了啟發學生對未來職業的視野與想像，特別邀請各行各業的朋友們，錄製職場萬花筒影片。透過訪談，從認識各種不同的職業，到介紹職業的工作內容、為何選擇這職業、什麼樣個性或特質適合這職業、是否需要特別的科系畢業才能從事這職業、進而分享工作的甘苦談、薪資結構，最後邀請受訪者用一句或一段話鼓勵同學們，讓偏鄉與部落的中小學生透過影片，能夠從中找到自己有興趣的職業，開始對未來充滿期許與目標，甚至開始自我學習、努力讀書、朝自己的夢想前進。

志工們協助錄製影片( 圖/台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會)

「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」 創辦人潘華庭理事長表示，該協會宗旨在偏鄉資源連結、弱勢家庭教育、在地產業提升、關懷生命價值、發展互助合作與陪伴分享共榮為主。長期陪伴偏鄉與部落的同時，發現許多弱勢家庭的孩子，容易自我放棄，因為對未來沒有期許與盼望，而落入失去努力學習、用功讀書的狀況。甚至以為自己只能跟父母親爺爺奶奶一樣務農、或繼續拿低收入補助過一生。所以希望各種方式鼓勵偏鄉學子。

企業若願意參與，歡迎與 「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」 聯繫，協會會派員到企業免費拍攝影片鼓勵偏鄉與部落學生，大家可一起為ESG、SDGs與CSR盡一份心力。也請大家將影片連結分享給全台灣中小學校、協會、機構、課後輔導班等需要的角落。https://www.youtube.com/@taiwanloaf/videos

「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」

(台內團字第1100008438號)

地址：10491台北市中山區松江路67號6號樓之2

電話:02-2501-0902

捐款資訊

銀行：合作金庫（銀行代碼006 ）城東分行

帳號：0600-765-707-509

戶名：台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會

統編：91163024

工商時報 企劃編輯