偏鄉協會拍攝職業影片 啟發學生對未來職業的視野 歡迎企業共襄盛舉

「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」陪伴全台偏鄉與部落偏鄉超過四十年，除了給金錢、物資、食物之外，協會思考是否還有其他更好的方法發現在地的美、與人的生命價值並創造在地就業機會。

「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」 為了啟發學生對未來職業的視野與想像，特別邀請各行各業的朋友們，錄製職場萬花筒影片。透過訪談，從認識各種不同的職業，到介紹職業的工作內容、為何選擇這職業、什麼樣個性或特質適合這職業、是否需要特別的科系畢業才能從事這職業、進而分享工作的甘苦談、薪資結構，最後邀請受訪者用一句或一段話鼓勵同學們，讓偏鄉與部落的中小學生透過影片，能夠從中找到自己有興趣的職業，開始對未來充滿期許與目標，甚至開始自我學習、努力讀書、朝自己的夢想前進。

志工們協助錄製影片( 圖/台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會)

「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」 創辦人潘華庭理事長表示，該協會宗旨在偏鄉資源連結、弱勢家庭教育、在地產業提升、關懷生命價值、發展互助合作與陪伴分享共榮為主。長期陪伴偏鄉與部落的同時，發現許多弱勢家庭的孩子，容易自我放棄，因為對未來沒有期許與盼望，而落入失去努力學習、用功讀書的狀況。甚至以為自己只能跟父母親爺爺奶奶一樣務農、或繼續拿低收入補助過一生。所以希望各種方式鼓勵偏鄉學子。

企業若願意參與，歡迎與 「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」 聯繫，協會會派員到企業免費拍攝影片鼓勵偏鄉與部落學生，大家可一起為ESG、SDGs與CSR盡一份心力。也請大家將影片連結分享給全台灣中小學校、協會、機構、課後輔導班等需要的角落。https://www.youtube.com/@taiwanloaf/videos

「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」

(台內團字第1100008438號)

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