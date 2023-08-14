金手獎聯合樂團王牌主持人謝滿玉

金手獎聯合其他樂團在港區藝術中心演出，節目由謝滿玉(上研機電副總)擔任主持人，在主持人賣力帶動下，在緊湊的節目與優質演奏下，現場真是毫無冷場，讓遊客不虛此行，遊客也樂配合主持人的動做，共同欣賞及歡樂互動發出內心的喜悅，掌聲如雷般不斷響起，響徹港區芸藝術中心，活動下午歡樂結束，大家相約下次再一起出席公益演出，遊客也期待下一次再相會。

謝滿玉擔任飛鴿及護聖宮等樂團，在台灣玻璃館演出主持人時，在主持人賣力帶動下，遊客也樂於慷慨解囊，捐款贊助護聖宮基金會，活動在歡樂結束，總捐款額高7850元，給演出最高的榮譽及指標，創義演捐款最高紀錄，全數款項捐給台灣玻璃廟做公益，全數人員公益演出。

金手獎樂團、飛鴿樂團、戀戀鰲峰樂音協會，護聖宮樂團、中坑伍伯樂、名師劉宏洲、及其他樂團一起演出時，皆邀請謝满玉主持，在這些樂團的團員一致讚賞主持的功夫，是一流也，獲得樂團八大金釵公認最棒主持人。

優美的音樂，讓人聽了還想再聽，放鬆自己仔細品嘗，心、身、靈非常舒服。除了主持人的功力，樂團本身的音質的也要隨著提升，更是企業經營理人與企業經營一樣充滿挑戰，團員本著金手精神，勉力向前、精益求精，金手翱翔、樂音飛揚，台中啟航、共創美好大未來。