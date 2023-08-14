臺中首屆國標舞大獎賽10多國數百位選手參賽 19日熱情起舞

2023世界國標舞臺灣大獎賽是目前國內國標舞界最具規模的賽事，而首次在台中舉辦的國標舞大獎賽公開賽，將於8月19日在台中洲際迷你蛋熱情登場，該賽事由臺中市政府與中華民國運動舞蹈推廣協會共同主辦，是中部首見最高規格的國際賽會，來自不同國家的舞者將彼此交流與競技，將舞蹈藝術推向更高峰，勢必將吸引數以萬計的觀眾和舞蹈愛好者前來觀賞，共同見證這場國際文化盛事。

台中市運動局局長李昱叡。圖／大會提供

富偉科技集團早於2012年起即熱情贊助多場國標舞比賽與公益賽，對於經常贊助國標舞比賽活動，富偉集團總裁同時也是此次活動大會會長蕭文龍說，舞蹈是一種語言，超越了國界與文化，可以讓大家的友誼緊密相連。圖／陳仁義

中華民國運動舞蹈推廣協會理事長謝坤佑（圖右）與秘書長柯宜君（圖左）。圖／陳仁義

主辦單位14日上午特別舉行賽前記者會，臺中市運動局局長李昱叡、台中市議會秘書長彭乾銘、中華民國國際運動舞蹈發展協會理事長劉順益、秘書長陳媦娟、中華民國運動舞蹈推廣協會理事長謝坤佑、秘書長柯宜君、富偉科技集團總裁蕭文龍、騰祥精密董事長柯騰鎮、台中市政顧問蕭明仁、台中市政府府會園區警察隊隊長蕭家成、台中市蕭氏宗親會會長蕭文湖、台灣蕭氏宗親總會第11屆秘書長蕭福仁等眾多貴賓皆到場鼓勵並獻上祝福，同時，並邀請2022年代表臺中市參與全民運動會13歲以下單人團體隊型舞金牌團體、臺灣業餘組十項全能的明日之星選手李瑾曄與許妤謙、稱霸國內國標賽事的青少年冠軍選手陳柏澄與黃子盈以及從7歲到21歲所有頂尖的單人舞好手於現場進行表演。

臺中市運動局局長李昱叡表示，歡迎大家一同以行動支持臺中的國標舞比賽，也邀請臺中的市民朋友週六（19日）一起到洲際迷你蛋，展現臺灣人的熱情，欣賞世界頂級的國標舞大獎賽。

2023世界國標舞臺灣大獎賽將特別邀請前世界職業摩登舞九屆冠軍Marcus Hilton MBE擔任總評審長，增加賽事的專業度與公正性，主辦單位亦將於比賽當日晚間安排世界職業公開摩登組、拉丁組決賽，賽後將有世界巨星表演舞做為壓軸演出，該賽事可說是一場視覺與聽覺的國際饗宴。

李瑾曄與與許妤謙恰恰表演。圖／大會提供

陳柏澄與黃子盈華爾滋表演。圖／大會提供

當天參賽選手有國內雙人組的青少年冠軍選手陳柏澄與黃子盈，兩人首次出國參賽就於英國UK公開賽獲得青少年摩登舞世界排名第9，更於單人舞組別拿下單人14歲摩登五首舞＆三首舞冠軍及單人16歲摩登五首舞＆三首舞亞軍，另外，還有臺灣業餘組十項全能明日之星選手李瑾曄與許妤謙，兩人於國標舞亞巡賽拿下亞洲業餘公開摩登組第五名，首次出賽英國UK公開賽也獲得非常優異的成績，2對選手也希望能在此次賽事中舞出最佳成績。

2022年代表台中市參與全民運13歲以下單人團體隊型舞金牌表演示範。圖／大會提供

此次報名參賽者有來自臺灣、英國、俄羅斯、義大利、烏克蘭、捷克、冰島、斯洛伐克、哈薩克、日本、韓國、泰國、菲律賓、中國、香港等約15個國家及地區，共30多對世界各國好手來台參賽，一起與國內400名優秀選手爭取近百萬總獎金。

同時，摩登舞與拉丁舞世界最頂尖的一流選手將齊聚臺中，其中包括目前世界職業組摩登／拉丁決賽好手Stas&Nataliya、Massimo&Laura，更有現任世界業餘摩登舞冠軍Glenn Richard Boyce&Caroly Janes、英國黑池青少年摩登舞冠軍Davyd&Angelina等眾多年輕國外好手的參與。

圖左起為騰祥精密董事長柯騰鎮、富偉集團總裁蕭文龍、台中市政顧問蕭明仁、台中市政府府會園區警察隊隊長蕭家成、台灣蕭氏宗親總會第11屆秘書長蕭福仁。圖／陳仁義

主辦單位並特別感謝臺中市政府及富偉科技集團、麗明營造、燕巢靜和醫療社團法人、騰祥精密、彰化縣彰工慈善會、麥仕佳食品、Ben Trovato班巧舒緩霜、敬業廣告材料、同順營造、誠鑫公司、得凱公司、戴養菌園、盛群廚飾、阿秋大肥鵝及全國各大舞蹈教室等贊助支持此次國標舞大獎賽順利在臺中舉辦。