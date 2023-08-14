看見需要即刻行動 捐血車公益拍賣會

大型環保捐血車簽約儀式暨拍賣會

最近氣候的變遷，各地豪雨成災、水淹澤國，不但造成財產的損失，還奪走了許多寶貴的生命，此時此刻我們也看到各地來的救災人員與物資，補給源源而至，社會就是有許多的善心人士，在隨時隨地的付出愛心，然而公益的事務有許多的面向，災難發生時外界的救援當然重要、但承平時期也需要未雨綢繆，甚或是要持續下去，捐血車是大家常用到發揮愛心的設備，但捐血車會老舊，國際扶輪3523地區台北逸仙扶輪社，秉持「看見需要即刻行動」的社風，一年前得知台北捐血中心2026年急需汰換一輛捐血車，即決定響應環保，捐贈一輛大型巴士環保捐血車給予台北捐血中心，因而主辦此次環保捐血車募款拍賣會，並由國際扶輪3523地區2020-21年度社長及精彩團隊協辦，有鑒於所費不貲，考量環保捐血車近新台幣1500萬元不是小數目，遂決定提前佈署，自2023年起以三年時間完成任務，連續三年每年均舉辦捐血車募款拍賣會的形式籌措經費，今年拍賣於日前(8月12日)在台北萬豪酒店8樓Garden Villa舉行。

今日拍賣現場一項重要的簽署「捐贈備忘錄」，是由台北逸仙扶輪社社長陳細蟬、籌備會主委吳瑞玲，與捐血中心林敏昌主任簽署，確定於2026年捐贈一輛大型環保捐血車予捐血中心。

今日拍賣現場規劃有拍賣區與義賣區，本次拍賣區有幸邀請到數十位馳名國際的畫家，WA Studio、日原公大、木戶修、伊賀山.阿惹、吳云羨、吳剛毅、 呂浩元、林建、青野、洪美玲、唐吉.迪米西、馬拉里、張弱、張培均、張瑞頻、梁奕焚、深井隆、陳柏安Ander、歐納.阿卡巴、蕭珮宜、謝理法(按筆畫順序)……等知名藝術家。他們的藝術創作精美絕倫極具升值空間，現場還有很多愛心朋友捐出拍賣的名牌包、酒類、高級西裝料、還有球后曾雅妮簽名的球袋，拍品多樣化，義賣現場不惶工藝精品、流行時尚、茗酒好茶、名牌包、小型家電等等…..現場氛圍高潮迭起。

而最主要的拍賣官由張瓊姿Nora與阮虔芷Tiffany共同主持，這兩位昔日當紅的名演員，在多年息隱後，為了成就台北逸仙扶輪社的公益愛心工作，不惜再度拋頭露面，現場ㄧ定會哄抬出好成績！義賣與拍賣會主導人阮虔芷表示，希望今日義賣與拍賣結果能有500萬元善款，同時截至八月八日也已經收到捐款逾140萬元，加上台北逸仙扶輪社也率先捐出140萬元，在大家的共同努力下，相信三年達到1500萬元應該不是件難事。只要在籌備會完善的規劃下，經過努力必能達到目標。