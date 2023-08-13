慈悲行願 靈鷲山水陸空大法會8/16桃園巨蛋啟建

「生命和平就在慈悲行願之間。」遵循古制儀軌、如法如儀進行8天7夜的靈鷲山第30屆「水陸空大法會」，將於8月16至23日在桃園巨蛋啟建。8月10日在桃園市政府綜合會議廳舉辦新聞發布會，桃園市副市長蘇俊賓出席致詞，民政局長劉思遠等貴賓們手拿水陸法會的功德利益舉牌，相約巨蛋祈福。

農曆7月，民間有普度習俗，祭祀祖先也祭拜好兄弟；水陸法會是佛教最盛大的超度法會，除了普皆施食，也期許各界透過守戒、懺悔、誦經持咒，凝聚眾人善念善願，令受苦眾生與所有參與法會者生命大和解，為世界注入正能量。靈鷲山水陸空大法會，每年至少有10萬人次參與法會，從海外來台參與法會的信眾，更是年年俱增，為桃園地區宗教文化盛事之一。

參加靈鷲山第30屆「水陸空大法會」新聞發布會的貴賓，手拿水陸法會的功德利益舉牌。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

今年是靈鷲山開山40周年，水陸空大法會也邁向第30年，持續「千年水陸、萬世慈悲」的願力，以「大普施」為核心，秉持悲願、嚴謹、平等的精神，在桃園巨蛋啟建，是後疫情時代一帖安定人心的良藥。

新聞發布會上，小朋友戴著種子與花造型的頭套，唱跳改編的「慈悲行願歌」，凸顯今年法會主題「慈悲行願～共願、共善、共融」，靈鷲山法師和貴賓邀請大家參與千年水陸法筵，主持人台上台下賣力製造氛圍，現場掌聲不斷。

靈鷲山第30屆「水陸空大法會」主題為「慈悲行願」，小朋友唱跳改編的「慈悲行願歌」。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

水陸法會的功德利益包括：護國息災、祈福報恩、供養諸佛、冥陽兩利、超薦祖先、普度眾生、解冤解業、懺悔罪障、長養慈悲、增長福慧等，靈鷲山佛教教團當家常存法師、桃園講堂執事釋妙慧法師，桃園市民政局局長劉思遠、社會局副局長陳茹文、立委萬美玲服務處秘書佀廣洋、桃園信用合作社理事主席蘇家明、樺龍建設有限公司總經理林建龍、台灣水泥股份有限公司總經理簡寶鋐等貴賓，拿著手舉牌呼應水陸法會「普濟十方眾，施樂拔諸苦，齋戒入經藏，滌心大懺悔」的真諦。

蘇俊賓再三感恩靈鷲山將最美、最善的力量留在桃園，在社會公益不遺餘力，成為地方重要的資產、民眾心靈的後盾。他也提及跟靈鷲山緣分很深，他說，在高一時，就曾參加靈鷲山在桃園巨蛋的第一場水陸法會；妻子跟靈鷲山開山住持心道法師同是緬甸人，想家時就上靈鷲山無生道場；市府團隊也將秉持無生之聲的服務態度，服務市民。

桃園市副市長蘇俊賓出席「水陸空大法會」新聞發布會致詞。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

「人有善願，天必從之；人有善念，天必佑之。」常存法師致詞時表示，靈鷲山水陸法會走過30年 ，未來的無數30年，仍以打造一個慈悲行願的共善平台。是我們不變的使命願景，期許：從個人懺悔布施中，達到生命的完善；從內外壇佛事中，體現四聖六凡的和善；從公益行善中，結下無數的善緣；也從發願利他過程中，圓滿生命和平的大善行。

常存法師表示，今年將延續多年的宗教聯合祈福會，邀請不同宗教的代表，首度改在莊嚴殊勝的內壇，在8月16日法會啟建當晚共聚，為世界祈福，為眾生祈安；也書立公益牌位和公益燄口，超薦全球重大災難受難亡靈；舉辦「愛心贊普」，募集白米、食用油等物資，愛心捐助慈善團體及弱勢家庭。

劉思遠呼籲市民自備環保杯、環保碗筷，盡量搭乘靈鷲山提供的大眾運輸工具，前往桃園巨蛋，落實節能減碳、環保愛地球。也歡迎祈福法會之後，參加世界客家博覽會，帶動地方商機與經濟。