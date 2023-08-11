臺東里長住院 市長陳銘風親探視送暖

昨(10)日下午，臺東市長陳銘風偕同臺東市民政課課長李文中、及臺東市里長聯誼會會長易桂美、民生里里長鍾美英、東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻和主委陳錦鋒，一同前往醫院探視住院治療的臺東市新興里詹益森里長，祝福詹里長早日康復；而詹里長雖住院，仍心心念念里內的公務和待辦進度。

資深的詹益森里長，無黨籍，性格爽朗且熱心公益，曾榮任臺東縣詹姓宗親會總幹事、臺灣國際緊急救難協會公關。矢志監督里內各種開發避免造成環境污染，推動社區綠化、美化、結合社區及派出所組成治安委員會。颱風天時，台東市區部份地區發生淹水情況，豪雨造成市區多處低窪地區因宣洩不及而淹水，因此急降雨時造成路面大片積水，最深處到幾乎一個輪胎高；風雨中，每每都會看見詹益森里長陪同台東縣長、市長共同會勘的身影；他曾為了幫里民摘虎頭蜂巢而意外摔傷了腿、打上石膏；也因鷹眼早留意在里內出沒而形跡可疑的外來客，警民守望相助，逮到賊偷現行犯；所以，他常常是『同額競選』沒有對手！

詹益森里長(中)是地方土地公、頂樑柱，為地方居民解決許多大小事；圖為詹里長與東海龍門天聖宮主委陳錦鋒(左)、宮主陳柔嫻(右)合影。圖／臺東市公所提供

東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻，說出了一段不為人知的生活小故事：2020年正當東海龍門天聖宮忙於籌備40周年宮慶大喜之際，有一天老主委接到電話後要外出訪友，步行離宮不遠就不耐暑熱而暈倒路邊；幸賴認識老主委的看護-阿玲姐的友人恰巧騎車經過認出他來，想辦法打電話聯絡上廟方人員，立馬請救護車載老主委到醫院檢查！而身為地方土地公的詹益森里長，一聽到救護車的聲音，深怕里民需要協助，火速就從後巷奔竄而出、進廟探視老主委是否一切安好，直到目送救護車載老主委往醫院方向揚長而去…。這件事，讓老主委的家人一直掛念於心、至今充滿感激！

探訪過後，陳銘風市長特別叮囑詹益森里長要好好休養、保重身體、健康第一，努力回到身體最佳狀態，擁有健康的身體才是人生最大的財富，並祝禱每位里長和市民朋友都有健康美好的身心靈。