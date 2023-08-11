國際扶輪3482呼應：為世界創造希望

「2023扶輪臺北城市創意公益路跑」11/26登場

一年一度的運動盛事「2023扶輪臺北城市創意公益路跑」呼應國際扶輪「為世界創造希望」為主題，邀集萬人11月26日於總統府前廣場開跑。長期致力社會企業永續，積極推廣CPR訓練及ADE普及設置的國際扶輪3482總監莊子華（現任富樂群建設股份有限公司董事長、莊義芳文化藝術基金會董事）表示，疫情期間打亂社會經濟，生命安危飽受威脅，人民的身心同時受創之際，唯有改善國人的身心健康，才能共創生活新希望。國際扶輪3482齊心呼籲大家為健康跑起來！

國際扶輪3482多年來積極於社會公益，連續六年的捐血行動，最高紀錄曾創下一天817袋公益熱血，更擴大募資，將迎來第一部綠能電動車捐血車的捐贈；也規劃捐贈四癌篩檢巡迴車的捐贈。另外，長期認養扶輪之子，協助偏鄉中學以下的弱勢學童安心就學；栽培訓練優秀的大學伴走入偏鄉提升其英文教育；扶植優秀學子進行國際交換學生拓展學子的國際視野；更期待能協助終結與根除小兒麻痺。

國際扶輪3482總監莊子華。圖／國際扶輪3482

莊子華分享，從小熱衷游泳與強身運動，故將興趣結合公益，長期擔任紅十字會救生隊教練，因為這樣的專業訓練，養成了敏銳的危機素養，更曾因此在母親身體有異狀時能即刻發現就醫，避免憾事發生。此後，莊子華的母親也常主動鼓勵身旁的親友與夥伴積極投入救生訓練。



國際扶輪3482秘書長陳品棋也表示，加入國際扶輪的大家庭，和各地夥伴齊力於各項公益，落實扶輪關懷社會的精神，越做越有活力，拚事業也拚健康！



「2023 扶輪臺北城市創意公益路跑」即日起至9月10日開放報名。此次賽事規劃晶片競賽組12.5公里與休閒組3公里，提供超值選手物資包，包含活動紀念衫及運動休閒帽，報名12.5公里者還可擁有環保收納袋，完賽禮為精美運動毛巾、獎牌及許多豐富的摸彩獎品，當日活動預計將有1萬6千名選手共襄盛舉。活動部分所得將由各地區扶輪社運用於社會公益服務；而臺北同時作為「2026年國際扶輪世界年會」主辦國，國際扶輪表示將會盡全力籌備相關工作。

「2023 扶輪臺北城市創意公益路跑」即日起至9月10日開放報名。圖／國際扶輪3482提供

相關報名資訊請上網搜尋「2023扶輪臺北城市創意公益路跑」或至〈筆記報名〉網站報名。活動網址：https://opcc.work/2023Rotary