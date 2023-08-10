2023年兩岸福州藝術青年鋼琴音樂節 兩岸頂尖鋼琴師生近200人共襄盛舉

由福建省文化和旅遊廳指導、福建藝術職業學院、台灣藝術家音樂交流協會、福建省閩台文化交流中心主辦的2023年兩岸(福州)藝術青年鋼琴音樂節，於7月25日到8月4日在福建大劇院成功舉辦，高達近20場鋼琴協奏曲公益音樂會，與10多場鋼琴名師大師班。今年鋼琴節已是第三屆，演奏樂團有一半以上的音樂家來自台灣與大陸各城市共襄盛舉，每年齊聚福州進行音樂交流演出。

2023年兩岸(福州)藝術青年鋼琴音樂節本次透過線上線下的直播帶大家精采的音樂演出。圖／台灣藝術家音樂交流協會

兩岸(福州)藝術青年鋼琴音樂節，是近年來福建省文化和旅遊廳指導重點推廣的兩岸文化藝術交流合作品牌專案，本屆音樂節的舉辦是持續強化兩岸音樂青年專業交流。本次特別邀請了兩岸知名鋼琴大師、專家教授和藝術青年同台演出，共話兩岸音樂交流合作，以音傳聲、以藝通心，心靈契合注入新的動力。

已連續舉辦兩屆，今年為第三屆邀請兩岸青年音樂家齊聚一堂共襄盛舉。圖／台灣藝術家音樂交流協會 由兩岸三地的青年音樂家帶來精采的演奏。圖／台灣藝術家音樂交流協會

本次音樂節全程將近20場協奏曲音樂會，中央音樂學院名師張晉、張欣寧、賴元培、楊珊珊、權洪波、周韻清、陳韻劼、王天陽等多位名師之高徒演出，其他學校名師如浙江音樂學院朱昊、吳曉、孫鈞、魏芸，星海音樂學院趙瑾、冼勁松、沈璐，中國音樂學院關常新、深圳藝術學校主任陳蘭、閆靚，鋼琴學校主任汪洋，中國人民大學音樂學院張放等多位教授共襄盛舉，中央音樂學院張欣寧教授學生專場協奏曲音樂會，劃下完美閉幕。大師班外籍專家則有英國皇家音樂學院、中央音樂學院孔家寧教授、俄羅斯鋼琴名家弗拉基米爾˙費亞多教授蒞臨指導。

已連續舉辦兩屆，今年為第三屆邀請兩岸青年音樂家齊聚一堂共襄盛舉。圖／台灣藝術家音樂交流協會

福建省文化和旅遊廳指導、閔台文化交流中心，每年都給予兩岸藝術青年大力的支持，打造目前最高規格兩岸鋼琴節品牌，盼有更多台灣專業學生與老師加入。韋丹文教授在開幕致詞中表示，希望通過自己的力量推動了兩岸音樂愛好者關注藝術交流，攜手創作藝術精品。

台灣藝術家音樂交流協會理事長謝采羚在致詞中提及，要特別感謝福建省閩台文化交流中心、福建藝術職業學院等單位的大力支持，在他們的不懈努力下，兩岸(福州)藝術青年鋼琴音樂節越辦越好，得到台灣音樂人的熱情回應，有力地推動了兩岸文化藝術交流。