儲能業者支持文化扎根與公益行動 創造社會共好

為實踐企業社會責任與永續發展精神，台南有家儲能業者宣布未來將投入柳營地方文化發展與地方公益關懷行動，支持響應柳營王醮文化活動，一同傳承台灣傳統百年文化。為扶助地方需要，承諾捐贈無障礙福祉車，幫助更多長者與有需要的民眾提高交通便利性。此外，每年將提撥破百萬的睦鄰基金，持續支持在地公益發展。

柳營王醮活動已傳承百年，不僅是地方上重要的民俗信仰活動，更是承載百年歷史記憶，與具有傳統台灣文化價值的慶典盛事之一。日前柳營王醮活動獲頒台南市無形文化資產的殊榮，身為在地儲能業者當仁不讓，將會積極響應大典舉辦，共同支持地方文化生生不息。

在地方公益關懷方面，業者承諾捐贈一輛無障礙福祉車給柳營鄉親使用。對當地長輩和身心障礙民眾而言，無障礙福祉車將增加交通量能，提供更多有需要鄉親預約使用。

儲能業者承諾捐贈福祉車，讓長者與身心障礙民眾能有更便利舒適的交通方式。圖／shutterstock提供

未來也將成立破百萬元睦鄰基金，持續支持在地公益發展，針對柳營區國中及小學的清寒學子給予獎助學金，幫助學童能夠安穩就學，保障學童平等的教育機會，同時也將於社區關懷據點舉辦老人共餐活動，鼓勵長者踏出家門一同前往用餐，加強長者間交流，促進鄰里間的友善互動。

儲能業者表示，企業發展取之於社會、用之於社會，因此回饋在地鄉親只是一小部分的顯性價值，希望透過一同參與社區事務，展現企業對地方與社會的人溺己溺、永續發展的核心精神，才能創造社會和諧共好。