亞特多創意吉爾登策展 榮獲綠色設計獎銅獎

GILDAN永續服裝館運用回收的環保材質搭建，巨幅「熱帶雨林壁畫」帶民眾走入熱帶雨林

〈GILDAN吉爾登永續服裝館〉於台灣規模最大最具指標性的「2023亞太永續行動博覽會」榮獲綠色設計獎，8月3日由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新親自授獎，美國棉T品牌「GILDAN吉爾登」與策展單位「亞特多創意」共享這份殊榮。

勇奪綠色設計獎銅牌獎項的〈吉爾登永續服裝館〉此次由曾獲紅點設計大獎的「亞特多創意」操刀設計，展館運用「蜂巢板、瓦愣紙等」可多次利用及回收的環保材質搭建，更巧妙設計135件預計淘汰的衣物拼接成巨幅「熱帶雨林壁畫」，彷彿帶領觀眾走入熱帶雨林，透過綠色時尚、低碳衣物、藝術創意等巧思，將永續理念化為綠色展會之實踐；GILDAN吉爾登首次參展即在全場逾125件參展作品中脫穎而出，透過設計創意為永續循環賦能，也為客戶創造綠色價值，並展示了亞特多創意永續設計的創新力。

「亞特多創意」透過綠色時尚、低碳衣物、藝術創意等巧思，打造「吉爾登永續服裝館」榮獲2023亞太永續行動博覽會綠設計獎銅牌。圖／亞特多創意提供

此次策展另一亮點是吉爾登T恤榮獲多項國際ESG評鑑認可，每件棉Ｔ擁有多項 SDGs 永續指標，且以碳中和行動，守護熱帶雨林；展場主題以「衣著永續，守護熱帶雨林的美」為主軸貫穿全場，同時使用熱帶雨林中最具代表性的動植物，勾勒出生動而華麗的熱帶雨林巨幅畫，接著將畫作拆解成獨立檔案，分別使其印製在135件（135數字代表響應全球超過135個國家承諾2050年，全面做到淨零碳排的議題）預計淘汰的白T恤上，先將衣服手工加工折成矩形，再將每一件衣物巧妙地拼接在一起，成為現場最吸睛的主視覺牆，吸引觀眾駐足品味，希望將觀賞者帶入真實的熱帶雨林氛圍之中。

將永續理念化為綠色展會之實踐，整體會場運用回收紙再製成的瓦愣紙、蜂巢板等環保材質和環保墨水搭建，環保紙材也是該館的一大亮點，發想自熱帶雨林是樹種數量最多的森林棲地，紙張是由樹木製造而成，便挑選以紙質為主要材料；展板皆可一片片拆除後，重複組裝再展出使用，耗損後還可100%回收或被大自然完全分解，充分傳達「取之於自然，回歸於自然」的教育概念。