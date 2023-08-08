台北西區扶輪社贊助罕病 舉辦文化獎 發掘台灣民謠演奏團體

台北西區扶輪社在父親節前夕，贊助「2023MOJO FUN罕見盛夏音樂會」，由罕見疾病基金會與MOJO FUN大提琴室內樂團共同主辦，罕見音樂才藝班與MOJO FUN大提琴樂團演出，共同譜出最美的樂章。

此次音樂會除了贊助活經費，同時發動社友及寶眷實際參與，其中參與樂團演出的有社長公子、Marlon公子與夫人；社長夫人更是擔任整場志工，默默付出。節目最後由社長Poca與社友Anthony在樂團的uncle曲中高歌獻唱，為節目帶來驚喜與最後的高潮。

舉辦 第29年屆台灣文化獎 徵選績優台灣民謠演奏團體

台北西區扶輪社於1955年創立之初開始成立扶輪獎，而後於1984年起設立台灣文化獎至今29年（https://rotarytaipeiwest.tw/），為鼓勵支持推廣台灣文化已陸續頒獎予音樂、文學、藝術、音樂、歷史、建築、社區營造等領域中表現傑出的文化工作者，過去得獎者包括體育名將紀政、歷史學者江樹生、藝術學者蕭瓊瑞、作曲家許常惠、鋼琴家周雅郎、公廣集團董事長陳郁秀、影像工作者黃明川、原住民文化學者童春發、藝術家撒古流．巴瓦瓦隆等。

2023-2024年度台灣文化獎透過公正專業的第三方評審委員會，經提名、評選後獎勵台灣民謠演奏團體，肯定其投入推廣台灣文化的努力。並藉由台灣文化獎提昇民眾對本土文化的重視，同時吸引年輕族群因為台灣民謠演奏團體音樂的多樣性，進而喜愛、欣賞台灣本土音樂。推廣到新世代，讓欣賞台灣歌謠的族群生生不息，建立起本土文化的光榮感與認同感。

台北西區扶輪社將透過評選委員會選出三組獲獎團體，頒發十萬元獎金，於2024年3月18日本社授證69週年紀念晚會中頒獎表揚，並登台演出。