SOGO高雄店「悠郵港都 封片珍郵特展」呈現港都時光走廊

由SOGO百貨高雄店及中華郵政高雄郵局共同主辦、郵政博物館高雄館與高雄市郵藝學會協辦的「悠郵港都 封片珍郵特展」，超過百件獨家珍藏的郵票，於8月3日至8月31日於SOGO百貨高雄店懷舊登場，邀請民眾一同觀賞高雄百年之城市印記。

SOGO百貨高雄店及中華郵政高雄郵局共同主辦的「悠郵港都 封片珍郵特展」。圖／高雄郵局提供

本次郵展特別邀請到在地集郵家顏博政老師，將其40多年來用心珍藏的古早高雄相關明信片及實寄封，超過百件郵品一次展出，帶領大家感受日治時代古早高雄的美麗風情，了解高雄蛻變過程。

4米高的超大巨型郵筒在郵展期間設於SOGO百貨高雄店1樓廣場。圖／高雄郵局提供

展覽期間SOGO百貨高雄店於1樓廣場打造將近4米高的超大巨型郵筒，並特別與中華郵政高雄郵局合作，不僅可以拍照打卡拿好禮，也兼具郵筒寄信功能。展覽現場打卡再贈送『悠郵港都‧封片珍郵特展 限定明信片』，邀您重拾手寫的溫度，說不出口的情話，就讓SOGO與中華郵政為您傳遞！

高雄郵局梁麗妍局長表示，這次展覽匯集了高雄市郵藝學會郭玉燦理事長和集郵家顏博政老師的珍貴收藏，將其四十多年來用心珍藏的古早高雄相關明信片及實寄封，超過百件郵品一次展出，帶領大家感受日治時代古早高雄的美麗風情，了解高雄蛻變過程，也記錄了高雄的變遷與發展，尤其只限本日登場的世界第一枚郵票黑便士郵票更是難得現場展出，珍貴的集郵票品見證了時光的流轉，希望透過這場展覽，能夠推廣美麗的集郵文化，進而吸引更多人認識港都高雄這個美麗的城市。活動現場還特別為小朋友們準備了小小郵差體驗活動及父親節感恩明信片書寫及寄送，促進親子間的情感交流，培養學童良好休閒活動，引領學童探索多采多姿的郵票世界，享受集郵三益(怡情、益智、會友)的樂趣。

SOGO百貨楊政憲副總經理指出，「耕耘在地，友善共好」是遠東SOGO秉持的經營理念與俱在的企業責任，一直來遠東SOGO致力於在地資源的發展與推廣，無論是在地農特展市集活動、在地文創藝文推廣，或是鄰里商圈結合，都希望透過跨領域的交流合作，資源共享，開創更大的活動平台，讓更多人看見在地文化的美好！而高雄店在地耕耘已經邁入第27個年頭，早已經是大家的好朋友、好鄰居，就跟中華郵政一樣，也在每個人心中扮演著重要角色。

SOGO高雄店店長陳志忠說，SOGO百貨高雄店在去(111)年全新改造後，除了持續提供顧客最佳的購物體驗外，更希望打造一個與顧客需求緊繫的生活服務生態圈，透過主題展覽的舉辦推廣在地文化。所以這次特展除了古早高雄的封片珍郵展出外，也特別邀請到高雄市郵藝學會理事長郭玉燦，分享其珍藏的台灣可愛動物郵票，讓親子透過郵票寓教於樂，認識進而關懷我們生長的這片土地。

本次郵展尚規劃了「與SOGO限定超大郵筒一起拍照拿好禮」、「親子集郵研習營」活動：

與SOGO限定超大郵筒一起拍照拿好禮：8/3~8/31與1F超大巨型郵筒合照上傳至個人FB，並於『SOGO百貨 高雄店』地標打卡，註明『8/3~8/31悠郵港都 封片珍郵特展 #高雄SOGO』，出示打卡畫面，即可兌換『摺疊購物袋』壹個。(限量)

親子集郵研習營：為培養學童良好休閒活動，享受集郵三益-怡情、益智、會友的樂趣，中華郵政公司特別於8/12(六)~8/13(日) 在SOGO百貨高雄店舉辦「112年暑期親子集郵研習營」，研習營課程兼顧集郵常識及實作，內容生動活潑，引領學童探索多采多姿的郵票世界外，發現美麗又有趣的集郵新天地。