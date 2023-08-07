萬寶隆空間設計福儲信託 打造幸福企業

台南知名室內設計公司「萬寶隆空間設計」，為提升員工福利與培育人才，近日與中國信託商業銀行、阿爾發投顧達成戰略合作，簽署員工福利儲蓄信託契約及管理顧問契約，給予員工最大的保障與回饋。

該福利計劃由公司福利委員會決議每年提撥獎勵金，員工可自主選擇儲蓄或投資，增加收益。這項激勵措施鼓勵員工共同創造良好績效，同時營造幸福友善職場，平衡工作與生活，實現企業的永續發展目標。

萬寶隆空間設計總經理黃敏傑，說明福儲信託計畫緣由，為使員工工作與生活得到最佳保障。 圖／萬寶隆空間設計提供

總經理黃敏傑表示，福儲信託是企業「拾穗計畫」的一環，旨在與夥伴共享公司發展成果。獎勵金機制鼓勵員工儲蓄及財務規劃，以安心就業及利潤共享為核心價值，同時可作為未來上市櫃認股資金，免除員工認購公司股票時的籌資困擾。員工可隨時透過中國信託商業銀行網銀平台查詢個人資產和投資狀況，增加未來生活保障。

萬寶隆空間設計成立十多年來辛勤耕耘，作品榮獲多項國際大獎認可，公司展現出優秀的設計成就和關注員工成長的姿態，持續引領企業發展，展現堅實的實力和社會責任心。公司堅信「員工是公司最寶貴的資產」，因此承諾提供穩定的就業環境，並努力最大化員工的收益，確保每位員工在公司中獲得安心和發展的機會。

萬寶隆空間設計舉辦福儲信託計畫說明會。圖／萬寶隆空間設計提供

透過與專業單位合作，推動員工福利儲蓄信託業務。藉助中國信託豐富的業務經驗與全方位的信託服務，提供更完善的保障，而與阿爾發投顧的結盟，則以機器人產生的投資組合為基礎，期許為信託資產創造收益極大化。

這項重要的舉措不僅展現了萬寶隆空間設計對員工的重視與關愛，也彰顯了公司對於可持續發展的承諾。通過共創共享的福利計劃，公司相信員工的積極貢獻將持續為公司帶來更卓越的成就。