滿地富正視部落居民需求 矢志繁榮三仙台

台東「滿地富遊樂區開發案」第三次海岸管理審議會在8月4日舉行，支持興建的部落居民在營建署門口吶喊「創造部落就業」，呼籲社會大眾正視部落居民的真實需求，支持在地就業機會。

「滿地富遊樂區開發案」第三次海岸管理審議會當天下午，成功鎮三仙里張慧珍里長率領族人北上，表達部落居民希望有就業機會、文化傳承及部落建設的需求。她表示，因為沒有就業機會導致青年外流，留在部落裡的都是高齡長者跟小孩，造成隔代教養、醫療服務的問題特別嚴重，居民們急切希望政府正視他們的問題需求。

台東成功鎮三仙里張慧珍里長，表達部落居民希望有就業機會、文化傳承及部落建設的需求。圖／滿地富公司提供

針對外界質疑財團進駐台東部落開發的意圖，滿地富董事長洪英玉強調自己並非外來的企業財團，她是土生土長的台東部落孩子，為了求學到台北生活，特別能體會外界因為部落貧窮投射的歧視眼光，衷心希望能為台東部落做出改變。具有醫學背景的丈夫支持洪英玉的期望，下定決心打造具有保存南島文化、兼具觀光遊憩休閒的滿地富遊樂區，藉此創造當地居民的就業機會，避免人口外流，並將醫療服務帶進台東部落，善盡企業社會責任，讓更多弱勢獲得幫助。

張慧珍里長進一步表示，八成以上的部落居民同意「滿地富遊樂區開發案」能為當地帶來的正面效益，她明白反對派都是出自對環境污染的擔心，但更期望外界能聽到部落居民最真實的需求，滿地富已與居民溝通，在不破壞環境適度開發狀況下，以部落族人為優先，幫助部落。

洪英玉董事長表示，滿地富遊樂區開發案以低密度開發為標準，廢水不排放全都回收過濾使用，對環境影響小，在2002年、2018年兩度通過環評，「若對環境有衝擊，不可能通過環評，也不可能做大地工程，我大地工程都做好了。」為讓部落青年有國際觀、與部落共生共榮，洪英玉早與玻里尼西亞文化中心簽訂無限期合約，要讓有潛力的部落青年有機會到國外學習、擴展視野，將所學運用在家鄉部落的經營，讓全世界認識南島民族發源地台灣。

洪英玉董事長表示，透過「滿地富遊樂區開發案」來振興台東部落是一條漫長艱辛的路，丈夫過世後，她一個人也堅持要持續下去，未來她會將更多心力放在回部落與族人溝通，讓部落居民理解她的初衷，共創機會讓族人有出頭的日子。