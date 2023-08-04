言行足堪表率 李添貴先生84歲高齡榮獲雙溪區模範父親

一年一度的父親節即將來臨，為表揚年度模範父親，新北市雙溪區公所於8月4日在雙溪綜合市場舉辦「新北市雙溪區112年模範父親表揚典禮」，包括雙溪區長林銚傑、立委賴品妤、市議員林裔綺等均出席這場盛會，以隆重的典禮與現場表演活動，向今年12位雙溪區的模範父親致上最高敬意。

為表彰每位模範父親對家庭奉獻一生的無私付出，在這場主題為『情深「憶」「動」』的表揚大會中，雙溪區公所特別規劃了半小時的「憶童年」體驗活動，替即將進場的模範父親暖場，並於長官與貴賓致詞與表揚典禮之間，穿插安排各20分鐘的動感表演活動，現場氣氛相當熱絡融洽。

今年表揚的12位模範父親，每一位都展現出對家庭的勇於承擔。其中，今年高齡84歲的李添貴先生，不僅以堅強的意志與無比韌性，一生默默守護著家庭，同時，李添貴先生還積極投身服務鄉里，以嚴格的身教作為子女楷模，如今兒女皆已成家立業，並且在社會上獨當一面，其一生事蹟尤其值得讚揚。李添貴先生出生並成長於雙溪區新基里，家中兄弟姐妹有8人，一家10口僅倚靠著父親擔任礦工的微薄薪資度日，經濟雖不寬裕卻也和樂融融。

初中畢業後，李添貴先生因為沒有機會升學，經友人介紹至雙溪區一家煤礦公司，從最基層的工友做起。由於工作積極認真，1年後就升任正式職員，任職10年就榮調至台北總公司擔任重要職務，直至煤礦業因式微而結業遣散，方結束為期27年的礦業生涯。

民國62年，李添貴先生在鄉親父老的鼓勵下，參加並當選臺北縣第10屆鄉民代表，從此投身服務鄉里的行列。由於任內爭取的建設與服務案件不勝枚舉，獲得鄉親一致好評，自此連續當選第10屆至第18屆鄉民代表（包含3屆副主席）、2屆新基里里長，擔任民選公職共45年，期間更獲得「新北市特優里長」與「內政部公職服務獎章」30年、40年各乙枚之殊榮。

李添貴先生雖熱心於公益並積極參與公共事務，對於家庭倫理觀念更是有著一份不容妥協的堅持。作為子女，李添貴先生為實踐倫理孝道，26歲與上林里李蔡足女士結婚後便與父母同住，盡心侍奉雙親並照顧兄弟姐妹。身為家長，兩夫妻都極為重視兒女的品德教育，以正向、樸實的身教與言教，導引兒女們在社會各領域發揮所長，樂於服務人群。

目前長子李煥昭於台北市的網路科技公司擔任總經理，次子李祐霖與三子李煥文均投身警職為民服務，且在校成績優異，分別以第二名、第一名成績畢業，目前均於新北市政府警察局三重分局擔任副所長。長女幼時夭折，次女李佳雯婚後為專職家庭主婦。李添貴先生對兒女教導有方，對民眾真誠關懷熱心服務，均得到里民肯定，是值得後輩學習的典範，言行足堪表率，獲選模範父親可謂實至名歸。