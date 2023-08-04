圓點奈米捐核酸萃取儀 助台南市防治登革熱

分子檢測產業領導廠商圓點奈米今(4)日宣布，捐贈三台檢體核酸萃取儀給台南市政府，在夏季登革熱肆虐之際，力挺台南市對抗登革熱，共譜產官合作防疫新篇章。捐贈儀式由台南市長黃偉哲率市府團隊共同出席，黃偉哲表示，由衷感謝圓點奈米的善心義舉。

圓點奈米董事長章季芸表示，在嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)期間，因支援台南市政府進行Covid-19檢測，與台南市結下共同防疫的情誼。今年看到台南市面對登革熱新威脅，特別允諾捐贈三台自動化核酸萃取機、以及30盒病毒核酸萃取試劑，總價值逾200萬元，希望與市民共度今年登革熱疫情，也善盡企業社會責任。

圓點奈米公司指出，這次捐贈的儀器機型為M4800、M4810、Switch8，能同時提取48個樣本，設備與試劑產品都取得衛福部TFDA第一級醫療器材許可證，其中專利的旋轉尖端設計，能適應更大樣本處理量。檢驗流程由衛生醫療單位以抽血方式，將檢體送至衛生局檢測，再使用圓點奈米儀器萃取，萃取時間僅需45分鐘，相較傳統人力萃取，可節省一半以上時間，還能預防檢體交叉汙染的風險，不管是檢體的純化程度、效率、檢體潔淨度，都能大幅提升防疫戰力。

圓點奈米公司長期在全台各地進行善心捐贈，除了桃園在地陸續捐贈桃園市消防局救護車1輛、可攜式高階監護電擊器(ZOLL X-Series)、及Covid-19檢測套組3,500組；也捐贈新北市警察局11,000組Covid-19檢測套組，體恤警方執勤辛勞。

圓點奈米公司對於產業人才培育也相當盡心盡力，陸續捐助臺大、成大及銘傳等大學院校獎助學金或進行產學合作，以實際行動支持培育產業人才。