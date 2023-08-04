2023冠德Book Date 夏日旅讀北、中、南

在大數據、演算法、生成式AI崛起的高速社會，能讓人感到舒緩療癒的，莫過於一本讀物、一杯咖啡、一趟旅行，而這些都匯聚在【2023冠德Book Date】計畫裡。去年為期一個月的公益募書達到近5,000本的熱烈迴響，今年「冠德玉山教育基金會」再次邀集冠德集團旗下冠德建設、根基營造、Global Mall環球購物中心全台8家分店，共同推動【2023冠德Book Date】計畫，以公益募書為核心，延伸旅行書展、閱讀沙龍、旅讀分享等精彩活動。除了集團企業、雙北、桃園等11處冠德社區熱情參與外，文青、網美必訪的台北明星咖啡館、台中宅樂咖啡、高雄書店喫茶一二三亭，以及網路書店城邦讀書花園也紛紛響應，在盛夏之時，揪大眾一起在閱讀中旅行、在旅行中閱讀，為自己打造一方清涼。

有別於直接捐贈書籍到受贈單位，冠德玉山教育基金會依循聯合國17項永續發展目標SDGs的精神，每年設計不同的系列活動，邀請民眾捐出身邊閒置好書，募得書冊由書寶二手書店轉成購書點數，無償提供給偏鄉學校，讓各校可依實際需求添購書籍。2022年募得近5,000本善意，為書寶二手書店單一專案之冠，延續這股氣勢，今年不僅Global Mall環球購物中心8家分店持續加入，集團企業、位居雙北、桃園、台中的微山丘、景上靜、美麗桂林、泰極、天晴、天映、美境、新世界、鼎苑、青璞匯、文心綻等11處冠德社區熱情參與之外，基金會也特別邀請台北明星咖啡館、台中宅樂咖啡、高雄書店喫茶一二三亭等知名人文咖啡館共同響應。

為答謝社會大眾的愛心，上傳捐書照至「冠德玉山教育基金會」facebook粉絲專頁，就有機會抽中Global Mall禮券及精選好禮，台中宅樂咖啡大墩店更加碼提供消費者捐書即享餐飲9折優惠、Global Mall環球購物中心會員捐贈5本以上即可兌換限量的50元電子商品禮券，歡迎民眾一起幫助偏鄉孩子探索未知的旅程。

在台北「明星西點咖啡館」、台中「宅樂咖啡 ZELLER COFFEE」大墩店、高雄「書店喫茶一二三亭」的「On the Way旅行書展」專區。圖/業者提供

疫後新生活迎來報復性旅遊潮，而旅行脫逸日常、拓展世界觀與視界的本質，和閱讀極其相似。【2023冠德Book Date】系列活動以「旅行」為主軸，在台北明星咖啡館、台中宅樂咖啡、高雄書店喫茶一二三亭做為期一個月的「On the Way旅行書展」，城邦媒體集團下的「城邦讀書花園」網路書店也設有線上書展專區，並祭出七折起的甜甜價。

素有「出版界第一說書人」、「型男老總」美譽的城邦媒體集團業務總經理兼書虫公司總經理林福益，為這次活動精選30本旅行文學的華文及翻譯書，海納如劉克襄、詹宏志、韓良憶、舒國治、工頭堅、謝哲青、張西、村上春樹、三島由紀夫、安東尼．波登等知名旅人的自身經驗和視角，以及異地山川、海洋、歷史、建築、風土、味蕾的交會、激盪與自我覺察，引領讀者在文字與真實世界的旅行中，都能擁有最佳「旅伴」。

書展期間，【2023冠德Book Date】邀請擁有超過35萬粉絲的飲食旅遊生活作家葉怡蘭、作家暨資深記者李桐豪，以及身為旅行作家及資深媒體人，卻也是「吳寶春傳奇」幕後推手的邱一新，分別於台北、台中、高雄三處人文咖啡館舉辦閱讀沙龍講座，與讀者們分享他們的旅遊書單、在美食購物遊覽之外如何玩出新意，以及重新定義自己和旅行。公益講座免費參與，名額有限，歡迎民眾提早上網報名。

挑本書、選個自在的角落，以人文書香佐咖啡茶飲，感受文化氛圍滋養；此等「沉浸式體驗」正是疫後蔚為風潮的旅遊模式。為了鼓勵大眾閱讀，並透過閱讀深入景點和城市的史地背景、文化肌理，只要在「冠德玉山教育基金會」的facebook粉專指定貼文下方留言想到訪的地方，並引用閱讀到的一段對此地的描寫、註明出處，便有機會獲得旅遊金和旅行好禮的抽獎機會，應援你「讀萬卷書、行萬里路」的親訪夢想。 冠德玉山教育基金會表示，【2023冠德Book Date】的舉辦，便是希望將永續、分享和公益的觀念能加乘閱讀，並匯聚來自群眾的溫暖、良善力量，以實質行動幫助社會所需，民眾可即日起至8/30參與各項精彩、優質的閱讀活動。