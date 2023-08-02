CR頒發獎學金積極培育海洋人才

「菁英獎學金」、「揚帆獎學金」力助同學專心學習，期以成為海運產業生力軍

財團法人驗船中心(CR Classification Society, 簡稱CR)於8月2日在台北總部舉行112年度「菁英獎學金」及「揚帆獎學金」頒獎典禮。由執行長鄭志文博士親自頒發獎狀及獎學金給六位在學業上表現傑出的獲獎學生。

本次「菁英獎學金」獲獎者包括國立臺灣海洋大學系統工程暨造船所研究生孫至瀚同學、林孟鋐同學、林威宏同學、國立臺灣大學工程科學及海洋工程學所研究生黃士禎同學，以及國立高雄科技大學造船及海洋工程系研究生李家丞同學。「揚帆獎學金」得主則是國立臺灣海洋大學河海工程學系的李翊丞同學。

鄭志文執行長(左)頒發菁英獎學金予國立臺灣海洋大學林孟鋐同學(右)，勉勵其繼續保持求知的態度，不斷超越自我，追求卓越。圖／驗船中心提供

鄭志文執行長表示，驗船中心一直以培育我國海事人才為己任，深知產業蓬勃與人才培育息息相關，唯有不斷注入新興知識、吸引新世代學子投入，台灣的海洋產業才能夠長久的發展，期許榮獲獎學金的優秀同學未來能成為海運產業的生力軍，帶領台灣的航運事業走向更加輝煌的未來。

112年新增「揚帆獎學金」，落實CR回饋社會企業責任

鄭執行長進一步說明，「菁英獎學金」是CR歷史悠久的助學及培育計劃，自2004年即開辦迄今，旨在期許受獎學生透過獎學金的支持，能更專注於課業，並透過職前實習機制，將所學知識與職場實務現況緊密結合，進而培養優秀的專業素養。而今(112)年特別新增「揚帆獎學金」更落實CR回饋社會的企業責任，獲獎同學在求學過程有CR相伴，能免除後顧之憂，開啟更美好的未來。CR相信透過這樣的支持，學生們將能夠克服困難和挑戰，為自己的未來奠定堅實的基礎。

鄭執行長強調，台灣航運業發展蓬勃，在世界上扮演舉足輕重的角色，本次獎學金頒獎典禮凸顯了CR對教育的重視與支持，希望透過實質的獎勵，能夠激勵更多的學子奮發向學，熱愛航運事業，成為未來優秀的航運專業人才，為航運界的繁榮與發展做出積極貢獻。這份支持和鼓勵，將為我國的海運產業注入源源不斷的活力與動力。