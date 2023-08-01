台灣女CEO前30強揭曉 遠百徐雪芳獲肯定

2023《哈佛商業評論》全球繁體中文版第二屆台灣最佳女性CEO調查，遠東百貨總經理徐雪芳名列上市TOP20榜上，在上榜率僅13.3％激烈競爭當中脫穎而出，除了經營成效備受肯定之外，把ESG永續發展指標導入企業DNA，更是徐雪芳入榜的主因。

清瘦的身軀、溫柔堅定的態度，是遠東百貨總經理徐雪芳在經營事業上給人的形象，也正是這樣努力不懈的女力，讓徐總躍上HBR台灣第二屆最佳女性CEO調查名單上。

遠東百貨總經理徐雪芳名列2023HBR上市TOP20榜上，經營成效備受肯定。圖／遠百提供

2021年《哈佛商業評論》全球繁體中文版首開風氣之先，推出全台第一份「最佳上市櫃女性CEO」調查。每兩年一次的評比，今年邁入第二屆。2023HBR盤點全台逾1,700家上市櫃、共225位女性領袖，7月31日公布女CEO前30強，綜觀今年評選的特色在於首度納入ESG指標，最終評選出上市女性CEO 20強，以及上櫃女性CEO 10強，成為台灣最佳女性CEO 30強的桂冠得主。

入榜的女性領袖來自台灣多元經濟發展的產業，在百貨業當中，歷史悠久、績效卓越的遠東百貨就是在徐雪芳領航下穩中前行、求新求變，在台灣百貨寫下一頁輝煌，更成為傑出專業經理人的典範。

2023《哈佛商業評論》台灣最佳女性CEO調查看重ESG指標，是遠東百貨總經理徐雪芳經營理念的重點。圖／遠百提供

台灣零售市場競爭激烈，在淺碟經濟環境當中容易受外在條件造成波動，再加上近年疫情攪局，分秒都必須掌握市場脈動，戰戰兢兢擬定策略，讓遠東百貨市場定位明確，搏出一條受消費者歡迎的大道。

經營上需要創新求變，由內而外的經營內涵更是謹守ESG指標，環境保護、社會責任、公司治理三大支柱是建構遠百的精神，更帶頭內化，把這樣的理念傳遞給每個遠百人。

據2023《哈佛商業評論》調查，本屆調查225位女性CEO所領導的企業中，有四分之一已出具永續報告書，女性領導的企業在社會面、經濟面、環境面和揭露面四大面向，表現都優於整體企業的水平，遠東百貨亦然，小到一個國際展活動、大到每棟綠建築的要求，內化、實踐、影響，即是徐雪芳傑出女力典範的軟實力。

不可小覷的女力，讓遠東百貨總經理徐雪芳登上2023HBR台灣最佳女性CEO排行榜。圖／遠百提供

要感動別人之前要先感動自己，溫暖的徐雪芳就是一步一腳印帶領遠百前進，而「Retail is detail」是徐雪芳常提醒團隊夥伴的一句話。得知獲得2023HBR肯定，徐雪芳說，這是全遠百每個人的努力才成就這件事！

這一路上挑戰不斷，就是溫柔堅定的意志、創新出眾的點子、惜才愛將的理念，讓遠東百貨這艘大船突破驚濤駭浪在台灣零售史上屹立不搖，2023《哈佛商業評論》台灣最佳女性CEO入榜，再度證明女力不可小覷，更是迎向未來的重要關鍵。