東海龍門天聖宮兩場普渡一次報 費用隨喜

以正派辦道、『依旨辦科』、『法科』見長的內政部績優宗教團體–台東指標媽祖廟『東海龍門天聖宮』，甫在2023癸卯年六月初六圓滿辦理天貺節開天門日『貢祀諸天』祈福法會、『解禳白虎制小人、迎貴人』全系列科儀、黑虎大將軍聖誕千秋『祝壽團拜』大典，收穫無以計數良好口碑和反饋！自2023年元旦至今，東海龍門天聖宮已率先陸續辦理：七星糧禮斗法會、首場於台東體育館辦理的『天后護僧佑民梁皇大法會』公益祈福法會、天貺節貢祀諸天法會、由道長演法『正統道教拜懺-玉皇宥罪錫福道場』天赦日科儀…等。東海龍門天聖宮嚴謹的法會和科儀，往往都在宮廟界颳起旋風，成為友宮間切磋學習的典範。

即將為東海龍門天聖宮啟建『金剛寶壇』的釋弘遠法師。圖／釋弘遠法師提供

以『我不在乎香火有多少，在乎的是能渡多少的眾生』、『廟門為眾生而開』、『如果可以的話，希望有那麼一天，所有聖事都可以不要收費』…弘大悲願立威、福佑東海境土蒼生無數的『東海媽祖』，今年再度慈示，以『一次報名兩場法會-費用隨喜』辦理七月中元普渡：所有參加超薦、消災祈福報名者，兩場法會皆可參加、可得兩次的功德利益；希望大家有機會闔家參與法會、同參同誦、利益冥陽，天地人三界結善緣、慈悲月共享平安。兩場普渡法會的時間分別是：

國曆2023年8月18日~19日(農曆七月初三、初四日)由釋弘遠法師主法啟建『金剛寶壇』，演繹大乘金剛科儀對卷、大蒙山焰口普渡法會、超拔和施食。

國曆2023年9月7日~9日(農曆七月廿三~廿五日，三日) 由會常法師主法啟建『中元盂蘭盆報恩法會』，辦理中元盂蘭報恩法會、佛前大供、恭誦天上聖母經、地藏懺、供佛齋天、圓滿焰口。

即將為東海龍門天聖宮啟建『中元盂蘭盆報恩法會』的會常法師法師。圖／東海龍門天聖宮提供

法會佈施行善，是累積福德資糧的好機會，東海龍門天聖宮管委會誠摯邀請信眾大德辦理超拔祖先、往生親友、冤親債主、境內無祀孤魂…等眾；以思念心，為到達彼岸的祂，送上一份深深的想念；隨喜功德護持誦經、普渡法會、法船、供僧、打齋、花、果，以慈悲心，為無依無靠的孤魂，送上一份普渡眾生的祝福。

『佛觀一粒米，大如須彌山』無相布施功德最大；只要是具足清凈心、恭敬心，窮人捐一粒米和富人捐一斗米的福德一樣大。東海龍門天聖宮年年募集社會愛心，舉辦捐米活動，廣開賑濟救助孤老病貧，供品法會後若不領回，即安排發放賬濟往台灣最角落的台東偏鄉部落多次送暖。今年將擴大辦理，希望為境內生活困難的低收入戶、獨居老人或弱勢團體募集油鹽等生活必需品；天聖宮將為所有捐米和物資的善士具造疏文、稟奏上蒼。捐米資助的方法：一單位/(兩公斤)：120元。

另有法會功德金贊普項目，盛邀善信大德發心護持，為困境中不方便參與法會的有情眾生伸出溫暖的手、有緣同修：普渡供品預訂(合計每份1,500元整)、各項超薦法會(每位500元)、財寶袋300元(含金紙、蓮花)、功德主20,000元、副功德主10,000元、吉祥功德主…等。歡迎闔府參加，詳情請洽東海龍門天聖宮粉絲團關注或洽詢：(089)325-795。