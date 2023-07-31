東欣扶輪社捐血送豪禮包 1天募得近兩百袋紓解血荒

國際扶輪3522地區第四分區台北市東欣扶輪社（東欣社）28日在台北西門町峨嵋停車場舉辦公益捐血活動，並準備市價近千元豪禮包回饋捐血者愛心，現場募得近兩百袋熱血，盼能為血荒盡點心力。捐血中心醫護人員表示，東欣社社友不畏悶熱天氣，用真誠的心廣邀路過民眾捐血，使缺血狀況稍得緩解。

募血活動的用意在於提醒民眾血庫缺血，目前正值暑期旅遊旺季，捐血人潮短缺，經過扶輪社友一番努力，民眾紛紛踴躍挽袖捐血。劉偉良社長表示，雖然近10年國人捐血率逐年升高，但24歲以下年輕人捐血人數卻逐年下降，隨著人口老化，醫療用血量上升，恐造成常態性血庫量能吃緊。

東欣選在年輕人聚集的西門町峨嵋捐血站募集熱血，一方面除了協助解除血荒外，另一方面也是想向年輕人宣導捐血有益健康又能救人，好處多多。民眾熱心捐血不僅為血庫做出貢獻，更驚喜有豪禮包，可謂是一舉兩得。

民眾不畏炎熱高溫，耐心排隊響應捐血。圖／東欣扶輪社提供

劉偉良社長說明，醫護人員能在第一線搶救生命，是因為背後有民眾奉獻「熱血」，這是社會互助的展現，也是一種愛的循環。東欣社在募血過程，看見民眾與醫護的凝聚力，深深感受到與社會公益的緊密連結，往後我們會推出更優質的公益行動，讓社會充滿希望與關懷。