「為愛而走夏令營」實現弱勢子女夢想

暑假期間許多孩子都開心地在暑假規畫旅遊、參加營隊活動..等，但卻有一群偏鄉弱勢的孩子不喜歡放暑假，因為長假期間沒有營養午餐、沒有師長指導功課、沒有同學一起玩、過著有一餐沒一餐的孤單暑假!為讓低收及弱勢家庭小朋友也有快樂暑假，人間有愛中小企業互助協會號召企業「八百長春生技、映鈞生技、丁元國際企業社」..等，以愛心義賣物品籌辦弱勢兒童夏令營，希望給予弱勢孩童開心又充滿回憶的暑假，活動現場孩子們也準備原住民舞蹈及詩歌用熱情活力展現自我。

小朋友們前往爆米花觀光工廠DIY活動。

理事長林玉卿表示，因教導偏鄉學校孩童寫作，學生大多來自原住民及中、低收入戶家庭，甚至學生由祖母獨自撫養長大，由於暑假來臨弱勢孩童學習與營養成了空窗期，有些隔代教養的家庭沒時間陪伴孩子，課後及假日只能在外遊蕩、不然就是獨自待在家理，夏令營的舉辦是協助這些孩子們擁有充實又快樂的暑假回憶，夏令營課程內容包括博物館體驗、戶外遊戲，天文館、職業探索、觀光工廠DIY製作、遊覽鄉鎮地景知名景點，讓孩童放假休憩之際也能習得藝文知識，探索可能被隱藏的天賦潛能，給這些孩子帶來不同的學習體驗，且在活動中協會及老師們也會一起帶著孩子深入發掘在地的故事，研究永續環保及利用地圖認識臺北的文化故事等。

孩子們送上一份手寫的卡片送給八百長春生技蔡季鋐經理，讓他笑容洋溢滿臉。

丁元國際企業社蔡典杋董事與孩子們開心合影並鼓勵孩子們勇敢逐夢，透過暑期營寫下自己的夢想與心得轉化為目標。

映鈞生技陳映鈞董事與孩子們開心合影並贈予文具用品。

暖暖碇內浸信會莊老師分享「樂樂」很期待暑假到來，因為總算可以不用去學校上課，但卻又不想放太久的暑假，因為媽媽在檳榔店上班，除了週一到週五要去上班外，有時後連週末都還要加班，而繼父是在二手車行上班，為滿足客人的需求多賺一點前也是沒有假日可言，所以樂樂在暑假期間，除了來教會寫作業外，就只能跟著媽媽去檳榔店上班了，一聽到老師宣佈要帶他們坐遊覽車參加「為愛而走暑期營」時，她瞬間笑得眼睛都瞇了起來，因為終於可以利用暑假和同齡朋友快樂出門了。而當樂樂又聽到這次營會由叔叔、阿姨招待她們去天文館看宇宙劇場、去海景咖啡館吃PIZZA、還會去爆米花觀光工廠DIY時她更開心的跳了起來，雖然她不知道這些地方在哪裡但心中充滿了期待，心想應該就像是到夢裡曾去過的遊樂園一樣吧!