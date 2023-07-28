「為愛而走夏令營」實現弱勢子女夢想
暑假期間許多孩子都開心地在暑假規畫旅遊、參加營隊活動..等，但卻有一群偏鄉弱勢的孩子不喜歡放暑假，因為長假期間沒有營養午餐、沒有師長指導功課、沒有同學一起玩、過著有一餐沒一餐的孤單暑假!為讓低收及弱勢家庭小朋友也有快樂暑假，人間有愛中小企業互助協會號召企業「八百長春生技、映鈞生技、丁元國際企業社」..等，以愛心義賣物品籌辦弱勢兒童夏令營，希望給予弱勢孩童開心又充滿回憶的暑假，活動現場孩子們也準備原住民舞蹈及詩歌用熱情活力展現自我。
理事長林玉卿表示，因教導偏鄉學校孩童寫作，學生大多來自原住民及中、低收入戶家庭，甚至學生由祖母獨自撫養長大，由於暑假來臨弱勢孩童學習與營養成了空窗期，有些隔代教養的家庭沒時間陪伴孩子，課後及假日只能在外遊蕩、不然就是獨自待在家理，夏令營的舉辦是協助這些孩子們擁有充實又快樂的暑假回憶，夏令營課程內容包括博物館體驗、戶外遊戲，天文館、職業探索、觀光工廠DIY製作、遊覽鄉鎮地景知名景點，讓孩童放假休憩之際也能習得藝文知識，探索可能被隱藏的天賦潛能，給這些孩子帶來不同的學習體驗，且在活動中協會及老師們也會一起帶著孩子深入發掘在地的故事，研究永續環保及利用地圖認識臺北的文化故事等。
暖暖碇內浸信會莊老師分享「樂樂」很期待暑假到來，因為總算可以不用去學校上課，但卻又不想放太久的暑假，因為媽媽在檳榔店上班，除了週一到週五要去上班外，有時後連週末都還要加班，而繼父是在二手車行上班，為滿足客人的需求多賺一點前也是沒有假日可言，所以樂樂在暑假期間，除了來教會寫作業外，就只能跟著媽媽去檳榔店上班了，一聽到老師宣佈要帶他們坐遊覽車參加「為愛而走暑期營」時，她瞬間笑得眼睛都瞇了起來，因為終於可以利用暑假和同齡朋友快樂出門了。而當樂樂又聽到這次營會由叔叔、阿姨招待她們去天文館看宇宙劇場、去海景咖啡館吃PIZZA、還會去爆米花觀光工廠DIY時她更開心的跳了起來，雖然她不知道這些地方在哪裡但心中充滿了期待，心想應該就像是到夢裡曾去過的遊樂園一樣吧!